餵人奶助母嬰雙贏　3孩媽媽全母乳餵哺無礙事業　籲僱主多溝通

今日（8月1日）至下周五（7日）為國際母乳哺育周，今年主題為「母乳哺育，建構永續的生命起點：鞏固成功經驗」。兩位媽媽分享親身哺乳經歷，其中育有「三寶」的區女士在母乳顧問護士的幫助下，堅持三胎均餵人奶，有感能提升孩子免疫力，亦得到僱主扶持，令育兒無礙事業發展。



醫管局母乳餵哺推廣小組主席黃思琦稱，母乳對嬰兒和媽媽雙方的健康都有好處。不過，由於部分母親在產後復工便停止餵哺母乳，2020至2024年間，出院後全母乳餵哺率有下降趨勢。婦產科資深護士何麗芳指，醫管局會持續為媽媽提供產前及產後支援，讓她們在產後仍能平衡工作和餵哺母乳。



今日（1日）至下周五（7日）為國際母乳哺育周，兩位媽媽分享親身哺乳經歷。（呂婉盈攝）

三寶媽媽堅持餵母乳：「一個補兩個受」 兼經濟實惠

區女士育有三名子女，分別為13歲、2歲及10個月大，其首兩胎餵哺母乳至約2歲，現時第三胎仍持續餵食人奶。她表示，大兒子在2歲時參加學前班，比起其他同齡小朋友免疫力明顯較高，而且她認為母乳比配方奶更經濟實惠，「一個補，兩個受」，故一直堅持餵哺母乳。

區女士育有三名子女，分別為13歲、2歲及10個月大，其首兩胎餵哺母乳至約2歲，現時第三胎仍持續餵食人奶。（呂婉盈攝）

區女士指，三個孩子吃母乳的習慣不同，因此每次遇到的困難也有分別，例如第二胎為女孩，吃人奶時吸啜力較弱；第三胎則為8磅的順產男嬰，故吸啜力較大，使乳頭受損及劇痛，令她感到十分艱辛，不過醫院內的母乳顧問護士會對症下藥，例如持續觀察嬰兒體重、教導餵哺母乳的正確姿勢、如何按摩胸部及提升奶量等等。

上班無阻育兒實現全母乳餵哺 籲僱主與產後員工溝通

從事零售業的區女士亦沒有因為育兒而放棄工作，全因她遇上善解人意的僱主。她表示，公司容許其在產後帶同孩子到工作場所，以便她隨時照顧初生嬰兒，亦令她能夠實現全母乳餵哺。區女士認為，僱主和員工的付出應是相輔相成，更呼籲其他僱主多與計劃重返職場的產後媽媽溝通和協調。

林女士本身是婦產科護士，現育有一名6個月大的嬰兒，同樣堅持餵母乳。（呂婉盈攝）

新手媽媽寄語餵母乳非「0或100」 量力而為免壓力過大

林女士從事婦產科護士，現育有一名6個月大的嬰兒，同樣堅持餵母乳。她表示，雖然自己有相關知識，但仍難免遇挑戰。初時仍需要「補奶」，不過後來成功「上奶」，更有多出的母乳可捐贈至母乳庫。

期間她更曾患乳腺炎，令她一度想放棄，但後來得到同事和身邊人支持和協助，因此現在依然堅持餵母乳。林女士在復工前調節餵母乳的時間，讓自己和孩子事先適應，故亦能平衡工作和育兒。她又寄語其他準媽媽，餵母乳「唔係0或者100」，應順其自然和量力而為，不要給自己太大壓力。

人奶好處多母嬰「雙贏」 世衛建議首6月全母乳餵哺

醫管局母乳餵哺推廣小組主席黃思琦表示，母乳含有脂肪酸、DHA、AA等，「初乳」更含豐富免疫保護物質，對新生嬰兒身體有良好發展，更可以增加其免疫力，減低感染炎症風險。

她表示，餵哺母乳對於媽媽亦有好處，例如幫助子宮收縮，減少產後大量出血，以及降低患癌或疾病的風險等等。世界衛生組織亦建議，產後媽媽應在首6個月作全母乳餵哺，能促進嬰兒發育。

醫管局母乳餵哺推廣小組主席黃思琦指出，母乳對新生嬰兒身體有良好發展，更可以增加其免疫力。（呂婉盈攝）

醫管局：產假後停人奶為常態 冀推動母乳捐贈

黃思琦指出，由於不少媽媽在產假完結後便停止餵母乳，故2020年至2024年出院後全母乳餵哺率均有下降趨勢。以2024年為例，產後第6個月的全母乳餵哺率比起第2個月下跌約3成。她指出，媽媽普遍了解母乳好處，但信念與認知有落差，或對餵哺母乳有誤解。

她續指，如媽媽未有足夠母乳或因身體狀況未能餵哺母乳，可以使用經母乳庫處理的人奶，目前當中所收集的母乳足以應付需求。不過母乳捐贈期限為一年，因此醫管局仍希望推動母乳捐贈，助更多媽媽實現母乳餵哺。

瑪麗醫院婦產科資深護士何麗芳表示，醫管局有8間愛嬰醫院，均會於產前提供母乳餵哺諮詢及講座。（呂婉盈攝）

8間愛嬰醫院供產前諮詢 設支援熱線及顧問診所

瑪麗醫院婦產科資深護士何麗芳亦稱，醫管局有8間愛嬰醫院，均會於產前提供母乳餵哺諮詢及講座，教導媽媽正確餵哺技巧，亦設有母乳餵哺及產後熱線、母乳顧問診所等，為有需要人士提供輔導和支援。