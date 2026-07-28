劍擊世錦賽｜羅淑佩恭賀港隊男子花劍團體奪銀 冀亞運會再創高峰
撰文：蕭通
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由張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨組成的香港男子花劍隊，首次殺入劍擊世錦賽團體決賽，周二（28日）以44：45的一劍之差，敗於世界排名第一的意大利隊。文化體育及旅遊局局長羅淑佩恭賀港隊奪得銀牌，稱從中午8強賽開始入場觀戰，見證港隊打入4強、進入決賽，她形容心情很激動。
羅淑佩讚揚隊員們在整個賽事表現出色，展現了香港運動員的風采和堅毅鬥志。為他們奪得港隊史上第一面世錦賽團體銀牌，感到驕傲。
她在社交平台上稱，感謝港隊在賽事中全力以赴，其中蔡俊彥（Ryan）帶傷上陣仍然拼搏到底，在與美國爭入決賽的一場頂住壓力，帶領港隊殺入決賽。她指出，家朗作為老大哥是隊中定心丸，而17歲的何承謙（Harris ）在決賽台上絲毫沒有怯場，非常難得。
羅淑佩表示，期望世錦賽後，運動員們都能充分休息調整，於9月在名古屋舉行的亞運會上再創高峰。
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