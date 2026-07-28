劍擊世錦賽｜港隊男花登場衝擊世界冠軍　挫匈牙利闖4強

世界劍擊錦標賽進入團體賽階段，備受矚目的港隊男子花劍今（28日）登場，與女子重劍隊主場爭奪世界冠軍殊榮，本文將持續更新港隊戰況。

攝影：趙子晉、梁鵬威



由蔡俊彥、張家朗、梁千雨、何承謙組成的港隊男花，今季狀態大勇，5站世界盃摘下1金1銀1銅的佳績，加上早前亞錦賽獲亞軍，世界排名升上史上新高的第三名，在主場衝擊世界冠軍殊榮。

香港隊被列為3號種子，首圈輪空，32強與澳門交手，該仗安排在二號館進行，逾百劍迷圍觀，令場館水洩不通。港隊男花由蔡俊彥、張家朗、何承謙正選上陣，「港澳之戰」初段打成15：14，港隊隨後發力，結果以45：28擊敗澳門晉級，將與比利時爭入8強。

港隊男花32強輕取澳門晉級。（趙子晉攝）

港隊男花隨後鬥比利時，與上場派出相同陣容，兩大主將蔡俊彥、張家朗頭兩局取勝，何承謙第三局初段稍為手緊，一度收窄至2分差距，「細孖」隨後隨即調整，單局打出5：4，力保優勢，加上張家朗隨後落場，一度拉開至19：11。何承謙第五局再上陣，狀態比首局更放鬆，打出一局5：1，港隊領先至25：14，其後保住優勢，以45：28擊敗比利時，晉身8強。

港隊8強對手是匈牙利，蔡俊彥與何承謙開局打出10：1，第四局由細孖維持差距，其後以45：37再下一城，殺入四強。