劍擊世錦賽｜香港男子花劍首入團體決賽創歷史 今晚7點爭世界冠軍

由張家朗、蔡俊彥、何承謙和梁千雨組成的香港男子花劍隊，在主場出戰世界劍擊錦標賽團體賽，以45：43對勇挫美國，首次殺入世錦賽團體決賽，開創歷史。

香港隊位列3號種子，由32強起連挫澳門、比利時、匈牙利及美國，本文將持續更新香港隊戰況，並附免費直播連結。

攝影：趙子晉、梁鵬威



世界劍擊錦標賽男子花劍團體賽免費直播連結

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香港Vs意大利 團體決賽 19:00舉行

香港男子花劍隊曾於2023年世界錦標賽首度殺入4強，最終奪得銅牌，當時的陣容為張家朗、蔡俊彥、楊子加及梁千雨。今屆楊子加退下火線，張、蔡、梁配搭新星何承謙，四人再次帶領香港躋身準決賽，火併美國力爭決賽席位。

蔡俊彥、張家朗、梁千雨、何承謙這個陣容，今季狀態大勇，5站世界盃摘下1金1銀1銅，加上早前在亞錦賽獲得亞軍，世界排名升上第三，是史上新高。

香港隊被列為3號種子，首圈輪空，之後擊敗澳門、比利時及匈牙利。面對勁敵美國，蔡俊彥打頭陣對Nick Itkin，雙方鬥得激烈，港隊完成第一回合僅領先5：4。

何承謙緊接上陣，被實力更勝一籌的美國主將陳海翔拉開比分。張家朗在第三回合登場時，港隊落後6：11，幸他面對Bryce Louie未受威脅，連取8分助港隊反先14：11，最終以15：12完成這個回合。

何承謙之後上陣對Nick Itkin，即使經驗不及對方，但這名17歲小將未有怯場，一波攻勢拉開比分，港隊領先20：16。蔡俊彥在第五回合面對Marcello Olivares，雙方咬緊比分，蔡俊彥以5：7完成這個回合，港隊大分領先25：23。

張家朗在第六回合與陳海翔交手，他多次打出「單燈」取分，港隊領先至30：26。第七回合，何承謙再次出場，對手是Marcello Olivares，兩人多次交鋒戰況打鋸，何承謙鬥志可嘉，「單燈」取分掀動全場氣氛，他以5：1完成第七局，港隊領先35：27。

蔡俊彥繼續為港隊「守尾門」，換言之張家朗負責第八局，然而他面對Nick Itkin打得非常艱辛，對手連番「單燈」，追至38：39，猶幸張家朗關鍵時刻「頂得住」，港隊以40：38的輕微優勢進入最後一局。

「守尾」的蔡俊彥對陳海翔，被對手追至40：40，現場觀眾不斷為港隊加油打氣，氣氛緊張又熱烈。兩人多次交鋒，陳海翔反先41：40，港隊要求翻看視象但未能改變比分，劍迷更是心跳加速。蔡俊彥之後反先42：41，陳海翔依然咬緊追平，蔡俊彥關鍵時刻非常冷靜，最終勝45：43，今晚7點打決賽，力爭首個團體世界冠軍。