劍擊世錦賽｜何柏霖歷起跌悟運動員之道　無論成敗也繼續前行

面對奧運雙金得主、韓國名將吳尚旭，港隊男子佩劍代表何柏霖（Hugo Ho）燃起全場的氣氛，勇挫奧運金牌闖入16強，縱不敵另一奧運銀牌得主法贊尼（Fares Ferjani），依然追平世錦男佩史上最佳成績。

何柏霖今年在亞青賽登頂，首膺亞洲冠軍，欲乘勢在世青再下一城，偏偏在最後一年64強止步，失望而回。無論成敗得失，日子總是要過，著眼個人表現，放輕成績，何柏霖深信繼續前行，總有一天會成功。

採訪及攝影：趙子晉、陳綵瑤、湯致遠



何柏霖是香港佩劍的冒起新星，19歲的他終在最後一年的亞青賽登頂，成為亞洲冠軍，以獎盃證明自己，本想在世青賽再下一城，卻早早在64強止步。失望、懊惱、五味雜陳，日子還是要過，Hugo繼續訓練、比賽。

何柏霖今年首膺亞青冠軍。（中國香港劍擊總會）

相隔近4個月的世界錦標賽，他不單止再度晉身正賽圈，更連過兩關，爆冷擊退巴黎奧運金牌吳尚旭，卻不敵巴黎奧運銀牌的法贊尼，成績止於16強，創下個人最佳，亦追平男佩在世錦賽的史上最佳成績。

（趙子晉攝）

（湯致遠攝）

亞青賽的巔峰，世青賽的挫敗，如今世錦賽的驚喜，無論高低起跌，何柏霖漸漸看透運動員之道，「比賽有勝有負，要接受賽果。有時候神勇，有時候低潮，這就是運動員的本質...」接受一切好壞，無論如何繼續前行，是Hugo處理複雜情緒的方法，讓時間沖淡一切，「無論今日勝負，日子還是要過，比賽、練習、學業、生活不會因此停下來，與其花時間後悔，倒不如繼續前行，著眼未來。」

（趙子晉攝）

經過高低起跌，何柏霖如今走進世錦賽的16強，面對兩名巴黎奧運決賽的強手，Hugo取得一勝一負，從青年賽打到奧運獎牌得主，他的心態稍為不一樣，「以前打成年賽，看到這個世界冠軍、那個奧運獎牌，我總是仰望他們，然後在第一日（資格賽）止步。今次覺得自己不再年輕，自己也具備打入正賽，甚至走得更遠的能力，以前的體能、經驗、轉數等差距，像是一點一點地收窄。」

（趙子晉攝）

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前港將陳卓謙是何柏霖的啟蒙教練，今日特意告假入場支持愛徒，並見證青出於藍的一刻，感動大於一切，「世界前16的水平相若，他（何柏霖）今日贏到奧運冠軍，證明自己的能力，只要他繼續努力，終有一日可以踏上世界前列的殿堂。」

何柏霖從中三起與陳卓謙合作，兩人既是師徒、朋友、舊隊友等多重關係，陳卓謙看着對方成長，指出Hugo一種特質是成功的要素，「Hugo自小充滿天份，劍感、節奏都很好，抗壓能力同樣強，其他年青劍手或因壓力而影響心態，他多年對成績比較看淡，高壓環境下仍有表現，今時今日他拿捏得更加好，專注做好每一劍，然後成果就會來。」

（趙子晉攝）

在如此高壓的劍道上仍要揮灑自如，何柏霖全憑強大的自信心支撐，「我相信自己總有一天會成功，所以所有成績都是證明給大家看.....」活在當下，走好眼前的每一步，練好習、比好賽，何柏霖深信總有一天走到自己的目標。