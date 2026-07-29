控煙酒辦專才培訓計劃展開　世衛西太平洋地區逾900人參加創新高

衞生署控煙酒辦公室周二（28日）展開本年度的控煙專才培訓計劃，該項目專門為世界衞生組織（WHO）西太平洋地區控煙專業人員舉辦。控煙酒辦今年優化課程架構，吸引逾900名不同國家或地區的控煙專業人員參加，報名人數創下新高。



衞生署控煙酒辦專門為世界衞生組織（WHO）西太平洋地區控煙專業人員舉辦的「控煙專才培訓計劃2026」，於7月28日展開。（衞生署Facebook圖片）

優化課程架構 分5個月每月一堂網上舉行

衞生署2012年獲世衞委任在香港設立世衞控煙及煙癮治療合作中心，成為支援西太平洋區內其他成員國或地區進行控煙和戒煙培訓工作的區域樞紐。

控煙酒辦主任林民聰醫生表示，過往的培訓一般為一連五日的短期實體或網上課程，因應學員的反饋和需求，控煙酒辦今年分為5個月，每月舉辦一堂網上課程，提供更大靈活性，方便各地控煙專業人員參與。

他指出，新模式推出後反應極佳，報名人數遠超過往。逾900名參加香來自中國內地、香港、澳門、日本、老撾、馬紹爾群島、密克羅尼西亞、蒙古、帕勞、菲律賓和所羅門群島。

衛生署控煙酒辦於秀茂坪截獲一名男子，涉藏有另類煙。(控煙酒辦圖片)

培訓計劃內容按照世衞制定的控煙核心範疇設計，邀請10多位海外及本地專家分享控煙知識和實務經驗，協助參加者進一步掌握相關政策、立法、執法、衞生經濟、宣傳及倡導，及戒煙服務的開發與評估等範疇的技巧和策略。該計劃亦有助促進區域內的經驗交流，提升西太平洋地區控煙工作成效。

世衞西太平洋區域辦事處負責無煙草倡議的技術主管Mina Kashiwabara表示，樂見西太平洋地區的積極參與，稱有助保護當代及後代免受煙草和尼古丁的危害。