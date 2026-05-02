禁另類煙｜控煙酒辦稱執法不會搜身　禁令無礙旅客訪港意欲

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品的新法例上月30日正式生效。控煙酒辦公室主任林民聰今日（2日）表示，法例生效後的首兩天，當局共進行了216次巡查，並針對新法例發出4張定額罰款通知書。他又指，相信市民已熟悉法例，強調執法時不會搜身。



禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例2026年4月30日起生效，金鐘寫字樓一帶，仍可見煙民手持另類煙產品。（資料圖片/黃寶瑩攝)

市民已熟悉法例 執法過程順利

林民聰在港台節目《星期六問責》中指，截至昨日下午5時，當局已在金鐘、銅鑼灣及太古等地區共進行了216次巡查，並針對新法例發出了4張定額罰款通知書。他又指，相信市民已熟悉法例。此外，執法人員有權要求違例者提供聯絡資料及查閱身份證明文件，亦有搜查及檢控權力，但這些權力只會在合理懷疑的情況下行使，強調執法時不會搜身。

有關管有禁令的涵蓋範圍，林民聰提醒，街道、商場、食肆、公園，以及私人樓宇的共用部分，如大堂、走廊及樓梯等均屬法例涵蓋的範圍。他表示，控煙酒辦已累積四年禁止入口、製造及售賣另類煙的經驗，相關人員亦受過充足訓練，目前執法過程順利。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰（中）。（資料圖片/黃寶瑩攝）

禁令無影響旅客訪港

針對外界關注禁令會否影響旅客來港，林民聰指出，全球已有逾30個國家實行類似禁令，包括新加坡及泰國，數據顯示這些地區的旅遊業並未受負面影響。香港自4年前全面禁止另類煙入口後，訪港旅客數字仍持續上升。

海關助理關長吳鎮華則表示，海關會繼續與控煙酒辦合作，打擊非法流入的另類煙。他透露，海關去年全年共偵破約2600宗相關案件，拘捕2559人，檢獲總值約5500萬元的產品。吳鎮華指，大部分違例者為旅客，攜帶數量均屬少量。為配合新法例，當局已透過航空公司廣播、口岸宣傳及社交媒體向旅客發出提醒。

可以合法吸食另類煙的最後一日下午，在金鐘海富中心附近的行人天橋仍有不少打工仔吸另類煙。（資料圖片/林遠航攝）

明年3.1起統一煙草包裝、完稅標籤

除另類煙禁令外，控煙酒辦亦預計於明年3月1日同步實施「統一煙草包裝」及「完稅標籤」措施。林民聰解釋，由於兩者均涉及包裝外觀，同步實施可讓生產商及公眾更順利適應。

他期望透過統一包裝，能消除煙草商利用煙包作為宣傳工具的空間，減低產品對消費者的吸引力，並讓煙民更聚焦於包裝上的健康忠告及戒煙熱線資料。他引用澳洲的經驗指出，該國自2012年實施類似措施後，首三年吸煙率下降約0.55%，相當於減少了逾10萬名吸煙者。政府將提供足夠的過渡期，協助業界過渡新規定。