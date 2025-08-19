控煙酒辦前線人員明起配置隨身攝錄機助履責　攝錄時將有紅燈閃爍

衞生署今日（19日）宣布，控煙酒辦明日（20日）起為前線人員配置隨身攝錄機，以更有效履責，並保障市民和控煙酒辦人員的安全。署方表示，攝錄機會掛於職員身上當眼處，攝錄時會有閃爍的紅燈顯示，令有關人士能知道正被攝錄。



衞生署今日（19日）宣布，控煙酒辦明日（20日）開始為前線人員配置隨身攝錄機，以協助他們更有效履行職責，同時保障市民和控煙酒辦人員的安全。（政府新聞處）

衞生署指，為保障市民和執法人員的安全及協助蒐集證據，明日（20日）起身穿制服的控煙酒督察將配戴隨身攝錄機，並在公開及具透明度的情況下使用。如遇到突發或衝突事件、或認為有需要攝錄時，控煙酒職員會在合理可行的情況下，在錄影前預先告知被攝錄人士，隨身攝錄機在攝錄時會有閃爍的紅燈顯示，令有關人士能知道正被攝錄。

控煙酒辦表示，已參考相關執法部門使用隨身攝錄機的經驗，並制定清晰的執法指引及為前線人員提供培訓。錄影片段如不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毀，以確保不會儲存過量的個人資料。