劍擊世錦賽花劍隊決一劍飲恨　羅淑佩：勿因輸一分抹殺付出的汗水

劍擊世錦賽團體決賽周二晚（28日）上演，香港男子花劍隊戰至最後一刻以44:44平手進入「決一劍」，最終以44:45屈居亞軍，仍創下歷來最佳成績。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（29日）接受電台訪問時難掩激動，指全程睇到心跳加速，更讚揚一眾劍手已締造歷史最佳成績，認為不應因一劍之差而抹殺整個團隊的努力。



香港劍擊港隊成員（左起）梁千雨、何承謙、蔡俊彥及張家朗。（資料圖片）

羅淑佩在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，由八強起便全程緊貼賽事，指港隊表現令人動容，特別是面對強敵美國一仗，分數一直咬得極緊。

羅淑佩讚賞蔡俊彥傷患下應戰 堅毅鬥志令人佩服

羅淑佩又讚賞劍手蔡俊彥在面對傷患下應戰，其堅毅鬥志令人佩服，「佢個傷未好，我一方面諗住臨完你盡力，第二方面就係你唔好再整親，我地亞運都靠你成隊㗎。所以真係擔心嘅，咁見到佢頂住咗，45贏43入到決賽，我都眼濕濕好激動」。

談到決賽過程，港隊大份分時間處於領先狀態，對手意大利全場唯一一次領先是44:43，但港將隨後已追平44:44。但在「決一劍」的終極時刻，「守尾門」的蔡俊彥主動出擊惜未能得分。

蔡俊彥兩場賽事均守尾門 心理壓力之大可想而知

羅淑佩提到，團體賽歷時9節，每名隊員均需出戰三節，「有輸有贏」，只何承謙三節全勝，可見戰況激烈，需要強大心理質素。她續說，蔡俊彥在兩場賽事中均「守尾門」，心理壓力之大可想而知。

劍擊世錦賽，香港男子花劍隊一劍不敵意大利，團體奪銀牌創最佳。（資料圖片）

羅淑佩：輸一場或一分將打到入歷史最佳成績抹殺 唔係好公道

對於外界或將焦點落在最後一劍的失誤，羅淑佩認為「勝負乃兵家常事」，不能因為一時的得失，就抹殺一眾運動員過往付出的汗水，以及她們創下的香港劍擊隊歷史最佳成績，「我覺得我地要繼續支持劍隊，如果我哋自己都輸一場或者輸一分，就將之前全部打到入歷史最佳成績抹殺，我諗又唔係好公道嘅。」

她又指，十分欣賞全隊的團隊精神，「即係阿家朗（張家朗）嗰句『我哋一team人，贏一齊贏，輸一齊輸』，點可能唔感動呢？」羅淑佩又說，賽後在更衣室中，一眾劍手都指可以再做得更好，「我話咁好啦，我地以後一齊做得更好」。

香港劍擊港隊成員張家朗（左）及蔡俊彥（右）。（資料圖片）

羅淑佩在節目中指，國際劍聯及海外選手對香港的辦賽能力給予高度評價，大讚亞博館的場地佈置及配套設施達到國際級水平。她指，賽事除了吸引本地市民外，亦有大量海外旅客專程來港觀賽，帶動賽場周邊人流與消費。她更透露，明年5月本港將接棒舉辦世界少年劍擊大賽，反映國際體壇對香港辦賽實力的肯定。

針對未來北部都會區興建劍擊場館的討論，羅淑佩認為需考慮經濟效益，指大型世界級錦標賽因涉及大量選手及觀眾，未必需要專門興建數千座位的專用館，「我哋如果喺場館專門做呢樣嘢，可能唔係咁合乎個經濟效益」。