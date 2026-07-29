熊本地震｜香港約有15團200人在九州　入境處暫未有接獲港人求助

日本熊本縣周二（28日）發生7.1級地震，至今日（29日)清晨5時49分再發生4.1級地震，屬28日當地強震餘震。香港入境事務處今日指獲悉熊本後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐福岡總領事館（總領事館）、香港駐東京經濟貿易辦事處（經貿辦）、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況，至今未有接獲港人求助。



旅議會︰約15團200人在九州 視乎情況調動行程

旅議會總幹事楊淑芬表示，暫時估計約有15個旅行團在九州，涉及約200名旅客，全部人安全。包括熊本行程的旅行團，會視乎情況調動行程。

入境處表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐福岡總領事館、香港駐東京經濟貿易辦事處、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。

入境處稱，會繼續與公署、總領事館、經貿辦、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

入境處提醒，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。