熊本7.1強震是「前菜」？　日本氣象廳不排除更強主震還未到

讀賣新聞報道，日本熊本縣7月28日下午發生規模7.1強震，宇城市與冰川町測得最高震度7，是當地相隔10年再度出現如此劇烈的搖晃。震央位於2016年熊本地震相關的日奈久斷層帶附近，專家推測，可能是當年未完全破裂的斷層部分再次錯動所致。



日本氣象廳分析，這次地震與2016年熊本地震相同，均屬陸域斷層水平錯動的「走向滑移型」地震。地震海嘯對策企劃官清本真司7月28日晚間在緊急記者會指出，熊本10年前曾在短時間內兩度觀測到震度7，提醒未來一周仍須防範最大震度7左右的強烈搖晃。

2026年7月28日，日本東京，圖為人們在熊本縣發生7.1級地震後，收到加印的報紙。（Reuters）

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熊本縣2016年4月曾接連發生規模6.5及7.3地震，後者在前一次地震約2天後發生，造成災情進一步擴大。當時研判，日奈久斷層帶活動後，可能牽動鄰近的布田川斷層帶。日本氣象廳因此警告，這次強震後仍可能出現同等程度，甚至規模更大的地震，不能排除目前發生的只是前震。

日本地震調查委員會今年1月已將日奈久斷層帶列為全國活斷層中地震發生風險相對最高的S級，並預估其中長度約40公里的日奈久區段，可能發生規模7.5左右地震。

東京大學地震學教授加藤愛太郎指出，這次地震可能是2016年地震時未完全破裂、殘留下來的斷層發生錯動所引發。

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京都大學名譽教授入倉孝次郎則表示，從震度分布研判，這次主要可能是日奈久斷層帶活動。由於日奈久與布田川兩條活斷層帶彼此接近，其中一條發生錯動時，另一條也可能受到牽動，因此仍須防範重演10年前前震後再發生主震的情況。

宮崎公立大學觀測地震學副教授山下裕亮指出，2016年熊本地震已改變當地地殼應變分布，這次地震又可能進一步影響周邊斷層，因此更南方地區也存在發生地震的可能。

時任地震調查委員會委員長、東京大學名譽教授平田直也提醒，大地震發生後不代表風險已經解除，短時間內仍可能再出現程度相近的強烈搖晃，民眾應遠離容易倒塌的物品，優先確保自身安全。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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