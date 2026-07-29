兄長十年內兩非禮細他14年妹妹　稱現已近乎失明　不會重犯求輕判

失明漢涉在十年前非禮少他14年，當時只有7歲的妹妹，他在妹妹14歲時再非禮她。妹妹兩年後告知社工揭發。被告承認2項非禮罪，他今（29日）在區域法院認罪（DCCC 1021/2025）。辯方求情指，被告自知愚蠢和自私，明白犯了大錯，他已幾近失明，現只能見到光。法官李慶年為被告索取精神及心理科，以及事主的創傷報告，押後至8月18日判刑。



被告CSF，32歲，被控2項非禮罪，案發於2015年9月1日至2016年7月31日的某日，以及2021年12月28日至2022年12月28日的某日。

現已32歲的CSF在區域法院承認約10年內兩度非禮細他14年的親妹。(黃浩謙攝)

祖母得知後只責罵被告

案情指，事主X是被告的親妹，兩次非禮發生時只有7歲和14歲。X和被告相差14歲。首次事件中，被告7歲的妹妹X在碌架床上層，X躺着玩平板電腦，被告突然將X的褲子和內褲脫下，舔X的陰部，X即時說不舒服，被告便停下。惟他其後再次舔X的股溝，着X乖乖地看平板電腦。X在祖母回家後告知事件，祖母責罵被告。

X約14歲時再遭被告非禮

時至2021年及2022年，14歲的X放學後回家，X母當時外出買菜，X在上格床睡覺。被告脫下X的褲子，並用手指插入X的陰道，問：「爽唔爽，舒唔舒服。」X在2024年向社工透露事件，事件報警處理。

被告稱已近乎失明只能看到光

辯方求情指，被告知道犯下大錯，他承認愚蠢和自私，他不會再與妹妹同住，重犯機會低。被告現已近乎失明，雙眼只能看到光，他還押時曾數度跌倒，望法庭考慮。