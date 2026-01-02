堂兄13歲時要9歲堂妹前自慰　並問是否很酷　多年後被揭發判社服

23歲的男生涉在13歲時，曾在祖父於灣仔中半山的住所，非禮當時僅9歲的堂妹，包括要堂妹為他口交，又在堂妹面前自慰，並問是否很酷。堂妹多年後在老師勸導下說出事件，並證實患嚴重抑鬱。男生早前被裁定非禮等3罪成。案件今（2日）於沙田裁判法院（暫代區域法院）判刑，辯方律師求情指，被告來自良好家庭，亦有穩定工作。暫委法官黃國輝亦認為本案在十年前發生，有特殊因素，判被告240小時社會服務令。



被告N.T.H（23歲），經審嗵被裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及1項猥褻侵犯罪，指他於2015年7月1日至12月31日期間，在灣仔中半山某住宅單位，及灣仔軒尼詩道一辦公室單位內，向當時9歲的X作出嚴重猥褻作為及非禮X。

23歲被告在沙田法院被判社會服務令。（資料圖片)

向X自慰後問是否很酷

控方案情指，X於2006年中出生，在2015年7至12月某日，她到祖父家吃飯，被告把X帶到祖父房間內的廁所，把門上鎖後脫去X的褲，他先是摸X的胸部及下體，之後在X面前自摸陽具，又要X為他手淫，其後被告在洗手盆射精，歷時約10分鐘。

X當時不明被告在做甚麼，只見被告下體有白色液體，長大才明白被告在自慰。X指被告當時像在表演給她看，又問她是否覺得他很酷，並叫X不能告知別人。

在祖父辧公室非禮X

有次祖父與被告與X午餐後，帶二人回其軒尼斯道的辦公室，期間被告把X帶入房間並上鎖，又拉下窗廉，要X摸他下體，及要X為他口交，X覺奇怪及噁心，但仍然聽從，之後被告要她坐在其大腿 ，面對著X，用其下體磨擦X的私處及摸她的胸，並叫X不能告知別人。

X多年後向老師說出事件

X在2016年隨父母移民台灣。她在2023年5月與其父親爭執後衝上天台尋死，她後來有冷靜下來，同日回校上課後，在老師鼓勵下，揭發曾遭被告兩度性侵，其後X在父母陪同下回港報警。X患有嚴重抑鬱症，須獲處方藥物，並需定期覆診。

辯方指被告會續在祖父的公司工作

辯方律師求情指報告建議被告接受感化，被告亦有為其前途著想，有報名參加工程繪圖課程，將於本月稍後開學，而他日間會繼續在祖父的公司工作。被告早前被還押兩周，已有深刻教訓，明白犯案的後果，被告犯案時僅13歲，來自良好家庭，亦有好的工作，予以輕判。

官指社會服務比感化更合適

區域法院暫委法官黃國輝判刑時指，事主在案發後8年才報案，至案件開審離案發時已有10年，被告現時有穩定工作，早前曾被還押逾1個月，考慮到本案案情及特殊因素，被告現時亦有穩定工作，認為判處社會服務令比感化令更為合適，遂就三罪判處240小時社會服務令。黃官又稱，被告除要履行社會服務令外，亦須遵守感化官的要求，如突擊尿液檢查等。

案件編號：DCCC1249/2023