堂兄約堂妹打籃球卻借機非禮強姦　收起堂妹內褲用來聞　認罪候懲

堂兄約智力邊緣的堂妹打籃球，涉把堂妹帶到後樓梯非禮，並收起她的內褲用來聞。他之後與堂妹打完籃球，又帶堂妹回家，並涉在家兩度強姦堂妹，又給她玩具叫她不要告知他人。惟堂妹回家即告知母親，堂妹父親與被告祖父母上門質問，堂兄終到警署自首。堂兄今(24日)在高等法院承認強姦非禮等3罪（HCCC138/2026），法官押後判刑至8月27日，以索取被告的背景和心理報告。



事主X案發時16歲

被告LMS，23歲，侍應。他承認1項非禮及兩項強姦罪，指他在2023年8月28日，在筲箕灣一大廈嘅後樓梯非禮X，和在西灣河一單位非禮和強姦X，X案發時16歲。

被告LMS在高等法院承認非禮強姦等3罪。(黃浩謙攝)

被告求情向父母及受影響的人道歉

辯方求情時指，因不想對事主X造成二次傷害，未有在書面陳詞中作過多的求情。被告向父母和受影響的人道歉，亦望法官考慮被告自首。

原約事主X及其父一同打籃球

案情指，X屬智力邊緣人士，她的父親和被告的父親是兄弟，被告是X的堂兄。案發前數天，被告向X的父親發訊息，相約X和X父於案發日打籃球。惟X父需要工作，著X自行應約。

迫X說喜歡被告及其行為

被告於2023年8月28日下午2時左右，到X筲箕灣住所接她。惟被告把X帶到附近大廈的後樓梯，並著她脫去衣服，期間被告曾用手指插其下體，X大感痛楚，並表明不喜歡被告的行為，被告卻迫X表示喜歡他，和喜歡被告的行為。

被告稱喜歡X後迫她手淫及口交

被告又用手機拍攝X的胸和下體，著她望向鏡頭，更表示拍攝是用了把照片傳給家人。其後，被告表示喜歡X，並迫X替他手淫和口交。

收起事主的內褲並邊聞邊自稱變態

被告其後叫X穿衣，但把她的內衣褲放在自己的袋內，然後兩人前往籃球場打籃球。他們離開並在等候升降機時，被告從袋內取出X的內衣褲，被告聞它們並指自己是「變態」。

X洗澡被拍照且被下令不得穿內褲

兩人到X的住所後，X在浴室洗澡，被告卻突然走入浴室 用手機拍攝X。洗澡後，X穿上衣服，但被告命令她不可穿內衣褲。

把X帶回家兩度強姦

被告之後把X帶到自己的西灣河住所，並著她脫去衣服。被告吻X，又摸她的胸。他其後使用安全套，把陽具插入X的下體。X感痛楚，嘗試推開被告，被告著她忍著痛楚，指她會習慣。X痛哭並表明拒絕，又再嘗試被告，但力氣不及對方。被告其後再使用另一安全套，把陽具插入X的下體。兩次性交後，被告再用手機拍攝X的祼體，又迫X替他口交和手淫。

X回家即告知母親遭非禮

至晚上7時許，被告送X返家。期間被告給X玩具，著她不要把事件告知他人。X返回住所後，告知母親她遭人非禮。

X父知悉後與被告祖父母一同上門質問

X母把事件告知X父，X父連同被告的祖父母一同到被告的住所，X父質問被告，又查看被告的手機，未有發現X的祼照。被告母親知悉事件後致電X母，表示將會帶被告自首。

被告自首時只認非禮無提性交

被告同年8月29日到警署自首，他在錄影會面時承認曾認非禮X，但未有提及和X性交。