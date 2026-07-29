古埃及展｜8.31閉幕迎最後倒數　8月全月不休、周末延長至晚上8時

香港故宮文化博物館特別展覽 「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，推出初時吸引大批市民入場觀看，曾因參觀人數太多引起鼓譟。西九文化區今（29日）表示，至今已有逾55萬人到訪展覽，展期進入最後倒數，將於8月31日閉幕，故下月起將全月不休，並於周末延長開館時間至晚上8時。



大會亦在8月19日閉館後，舉辦「法老之約」博物館晚間活動，當晚每位入場訪客均可免費隨機獲贈古埃及文物為靈感設計的主題毛絨掛飾盲盒一個。



「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。（資料圖片/夏家朗攝）

展廳用色偏淺灰及淺啡色，冀以簡潔及摩登風格突顯文物之美。（資料圖片/夏家朗攝）

西九文化區表示，故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」將於 8月31日閉幕。由於市民及海內外旅客反應熱烈，為讓市民及旅客於暑假期間更靈活安排參觀「古埃及文明大展」，香港故宮文化博物館於8月全月不休館迎接訪客，亦特別延長周末的開放時間至晚上8時。

香港故宮文化博物館 8 月開放時間（全月不休館）

• 逢周一至周四：上午 10 時至下午 6 時

• 逢周五至周日：上午 10 時至晚上 8 時

• 特別安排：8 月份的周二不休館，照常開放

展覽第三單元「薩卡拉的秘密」展出古埃及首都孟菲斯中的大型墓地薩卡拉的出土文物，設計團隊在上方設計了一個「罩」，又加添壁畫設計，令訪客有如走進墓穴。（夏家朗攝）

為迎接「古埃及文明大展」展出的最後一個月，博物館將於8月19日閉館後，舉辦特別限定的閉幕壓軸文化體驗，「法老之約」博物館晚間活動。當晚博物館將化身為充滿神秘色彩的古埃及國度，結合維港璀璨夜色，為18歲或以上的觀眾帶來一場結合視覺、聽覺、嗅覺與味覺的多重感官文化慶典。

參與當晚活動者，可跟博物館導賞員一起探索特別展覽「古埃及文明大展」及文物背後的故事，並可現場欣賞活潑的埃及風情民間舞蹈、精心安排的音樂演奏與 DJ 組合「節拍星期五 BEAT FRIDAY」表演等。

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」的焦點展品，包括約公元前1550至公元前1295年的圖坦卡門巨像。（資料圖片/夏家朗攝）

晚間活動門票每位450元 兩張或以上可享八折

「法老之約」晚間特別活動的門票定價為每位港幣450元，票價已包含於活動期間參觀展廳3、4 及 9、獨家活動參與權及限定盲盒禮品。加入成為「香港故宮之友」或博物館贊助人，可享受活動票價的九折優惠，門票為港幣405元。凡購買兩張門票或以上更可獲八折優惠，每位港幣360元。

「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。（資料圖片/夏家朗攝）

再推「盲盒+門票」套票 成人票價260元起

另外，因應熱烈需求，西九文化區將再度推出開幕迅速售罄的「盲盒+門票」套票，成人票價由港幣260元起。套票包括全館通行或特別展覽（展廳 1-7 及 9）基本門票一張以及博物館為展覽精心設計的「古埃及主題盲盒」。盲盒共有六款設計，每款內含一個毛絨掛飾，其設計靈感源自法老、木乃伊、卡諾皮克罐等古埃及文明的象徵性標誌或人物。