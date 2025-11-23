故宮古埃及展｜入場等候半小時秩序良好　停即日售票後有人摸門釘

香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，周六（22日）參觀人數眾多，入場需排隊超過一小時，有訪客鼓譟要求退票。展館今日（23日）延長開放至晚上8時，由於訪客眾多，11時起暫停現場售票，將視乎情況於黃昏恢復。



暫停現場售票後有市民「摸門釘」，打算在人流較少的日子再來參觀。館方則在展廳門外設置排隊區，訪客於中午到場需要排隊約半小時進場，秩序良好，展館外的禮品店亦需要排隊。



「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的訪客於中午到場，需要排隊約半小時進場，秩序良好，展館外的禮品店亦需要排隊。（董素琛攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

香港故宮文化博物館今日（23日）表示由於「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽訪客人數眾多，上午11時起暫停發售所有現場門票。博物館將視乎現場情況，於黃昏時段恢復售票。如未購票的觀眾，可預先於網上購票，並選擇其他日期。

博物館入口及門外售票處均展出告示，指「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽即日門票已售罄。（董素琛攝）

湛先生較早前於購票網站看到即日門票已售罄，但現場仍有少量門票，於是特意前來碰碰運氣。（董素琛攝）

有人網上購票不果 到場購票再碰釘

博物館入口及門外售票處均展出告示，指該展覽即日門票已售罄。湛先生今早12時許來到博物館，表示較早前購票網站顯示即日門票已售罄，但現場仍有少量門票，於是特意前來碰碰運氣。對於未能成功購票，他打算在人流較少的日子再來參觀，說：「無所謂，因為佢嗰個展期都頗長。」

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的訪客於中午到場，需要排隊約半小時進場，秩序良好，展廳外的禮品店亦需要排隊。（董素琛攝）

進入展廳及禮品店需候30分鐘

中午12時在展廳門外，過百名市民在等候區內排隊，有職員拿着指示牌標示龍尾，預計需排隊約半小時進場。展廳對面的禮品店同樣需要排隊進入，最高峰時需要等候40分鐘，現時縮短至30分鐘。

訪客在禮品店可以選購以古埃及為主題的140款精品，包括盲盒、掛飾等。博物館內還有另外兩間禮品店，同樣有售古埃及主題產品，這兩間店舖則無須排隊進入。

▼ 香港故宮古埃及主題精品 ▼



這次「古埃及文明大展」匯集來自7間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像、高2.4米、重逾1,700公斤的麥倫普塔邁步像、阿蒙神妻謝佩努彼特二世邁步像以及伊烏尼特坐像等。

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展出250件、橫跨近5,000年的古埃及瑰寶。（羅國輝攝）

