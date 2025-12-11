西九故宮古埃及展｜增早上／黃昏時段票分流人流　熱門產品再上架

西九文化區香港故宮文化博物館特別展覽 「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」推出初時吸引大批市民入場觀看，上月底曾因參觀人數太多引起鼓譟。館方今日（11日）公布，本周六（13日）起至明年1月31日推出周六、日及公眾假期指定時段入場的「早上／黃昏時段票」，館方認為將有助分流入場人流，期間周日的開放時間將延長兩小時至晚上8時。



另外，熱門文創產品如古埃及文明大展盲盒系列將於明日（12日）起重新上架，黑法老貓咪毛公仔系列亦將於12月內回歸。



「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。（資料圖片／夏家朗攝）

「早上／黃昏時段票」限上午10時至中午12時或下午5時至晚上8時入場

為提升香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的觀展體驗，博物館宣布，除現時發售的基本門票外，博物館將於周六（13日）起至明年1月31日推出周六、日及公眾假期指定時段入場的「早上／黃昏時段票」。

購買「早上／黃昏時段票」的訪客，限定於上午10時至中午12時或下午5時至晚上8時期間進入展廳，而持有基本門票的訪客則仍可選擇全日任何時段入場。

指定時段入場門票與基本門票價格相同 明起可經多個渠道購買

「早上／黃昏時段票」與基本門票價格相同，即成人票190元、特惠票95元。館方認為將有助分流入場人流，提升觀展體驗。

「早上／黃昏時段票」由明日（12日）起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、新推出的「西九文化票務」微信小程序，以及博物館的票務夥伴的網上平台發售。

館方解釋，會為全日可入場的基本門票設定數量上限，當售罄後，公眾需選購上午或黃昏時段的門票，以達至人流分流的效果， 為訪客帶來更佳的參觀體驗。館方補充，將視乎實際情況及觀眾流量，稍後或會推出進一步的優化措施。

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的訪客於11月23日中午到場，需要排隊約半小時進場，秩序良好，展館外的禮品店亦需要排隊。（資料圖片／董素琛攝）

12月及明年1月逢星期日開放時間將延長兩小時至晚上8時

為了方便訪客在聖誕及新年節慶期間參觀博物館，12月及1月期間周日的開放時間將延長兩小時至晚上8時；而周五、周六及公眾假期的開放時間則維持不變，為上午10時至晚上8時。

館方表示，2026年1月份門票將於下周五（19日）起開放網上預訂；2月份門票則於2026年1月1日開放網上預訂。博物館建議訪客預先於網上購票以規劃行程。

香港故宮文化博物館館長吳志華形容這次「古埃及文明大展」是自2022年開幕以來最受歡迎的展覽，入場人數有望達70萬創開館以來新高。（資料圖片／夏家朗攝）

此外，館方表示，熱門文創產品如古埃及文明大展盲盒系列將於周五（12日）起重新上架，於博物館地下的 ART EXPRESS by 商務印書館及4樓的期間限定店發售；至於黑法老貓咪毛公仔系列將於12月內回歸。而全新文創產品——限量版繪本、獨家金字塔手工模型——亦即將推出。

「法老貓咪毛公仔系列」開賣幾日已售罄，新貨將於12月內回歸。（香港文化故宮博物館相片）

香港故宮設計的古埃及文明大展盲盒今月初已售罄。（資料圖片／夏家朗攝）

香港故宮團隊推出140件文創產品，超過故宮開館3年多以來總和120件。（資料圖片／夏家朗攝）

由博物館製作及出版的展覽圖錄《古埃及文明──埃及博物館珍藏》（繁體中文版），以及導覽手冊（繁體中文及英文雙語對照版）現於博物館地下的 ART EXPRESS by 商務印書館及4樓的期間限定店發售。展覽英文版圖錄將於12月中旬起於博物館内發售；限量版兒童及青少年繪本《古埃及文明大展──少年探索手冊》將於12月中旬推出；館方也即將推出專屬教育文創「金字塔紙藝模型」，讓觀眾於製作模型時探索金字塔的獨特建築與內部奧秘。