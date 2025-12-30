古埃及展｜2.1起取消全日基本票　改推上午或下午時段門票二選一

香港故宮文化博物館特別展覽 「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，推出初期吸引大批市民入場參觀，曾因參觀人數太多引起鼓譟。館方今（30日）表示，為提升觀展體驗並更有效分流入場人流，由明年2月1日起，將推出「上午時段門票」及「下午時段門票」，以取代現行全日可入場的基本門票及「早上／黃昏時段票」。改推的「上午時段門票」適用於上午10時至下午2時入場，「下午時段門票」則適用於下午2時至當日閉館時間入場。



展覽以多媒體影像介紹木乃伊的製作和器具。（資料圖片/夏家朗攝）

展廳用色偏淺灰及淺啡色，冀以簡潔及摩登風格突顯文物之美。（資料圖片/夏家朗攝）

「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」的訪客於11月23日中午到場，需要排隊約半小時進場，展館外的禮品店亦需要排隊。（資料圖片/董素琛攝）

博物館表示，「古埃及文明大展」由11月20日起向公眾開放，參觀人次近120,000。展覽於2025年11月20日至2026年8月31日在展廳9開放。

由於反應熱烈，館方曾在本月13日推出周六、日及公眾假期指定時段入場的「早上／黃昏時段票」，有效期至明年1月31日，期望更有效分流入場人流。不過，自明年2月1起，將不再設「早上／黃昏時段票」，原可全日入場的基本門票亦會取消，有意參觀人士需改選擇上午時段門票或下午時段門票，只能二選其一。

兩種時段票價將與現時基本門票相同，不設加價。有關展覽將持續開放至2026年8月31日。

2026年2月門票何時發售？怎樣買？

2026年2月份的門票將於2026年1月1日（星期四） 起，通過以下渠道公開發售：

— 博物館官方網站

— 西九文化區網站或手機應用程式

— 新推出的「西九文化票務」微信小程序

— 博物館其他票務夥伴的網上平台

香港故宮文化博物館建議訪客預先在網上購票，以便更好地規劃行程。