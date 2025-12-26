古埃及展｜光影重現巨像　佈置底座見巧思　港設計師親解展廳細節

香港故宮文化博物館《古埃及文明大展──埃及博物館珍藏》上月20日開幕後爆紅，部分文創產品亦一度斷貨。博物館館長吳志華早前接受《香港01》專訪時表示，認為展覽成功其中一個因素是展廳設計及多媒體影像質素高，更有外國的博物館館長參觀後，稱讚香港故宮策展做得比他們更好。



負責展廳設計的鄺文傑是「幕後功臣」之一，他表示香港故宮已發展出一套簡潔的設計風格，這次展館未有使用大量圖案及常見的橙色和藍色，改行摩登簡潔路線，突出展品本身。襯托展品的底座材質亦有考究，使用石紋感的藝術漆及光滑的人造石，營造對比。固定文物的底裝皆為「度身訂造」，盡量把支架隱藏到底座內，更試過有些支架不合適要重新找工廠製作。



多媒體設計師庾嘉慧則指，館方早預計埃及展會大受歡迎，所以壓縮影像長度至一分鐘，以免訪客聚集太久。團隊以投射影片重現圖坦卡門巨像缺失部份，成為展覽焦點之一。



香港故宮文物博物館高級設計師鄺文傑（左）負責展廳設計，庾嘉慧（右）負責多媒體設計。（夏家朗攝）

文物固然是一個展覽的主菜，但展示的次序、編排，以至燈光、展廳裝潢及多媒體影片，往往是編織展覽氛圍、帶領觀眾認識展品的「隱形語言」。負責《古埃及文明大展──埃及博物館珍藏》展廳設計的香港故宮文化博物館設計師鄺文傑如此形容：

展品可能喺其他地方展過，但嚟到我哋呢個館，策展人會重新編排過想講嘅故事，所以同其他人一定唔同。 香港故宮文化博物館高級設計師鄺文傑

展館設計配合展覽主題 不同部分有相應設計

一踏進展廳，迎面而來第一件展品是古埃及第12王朝的第二位國王辛努塞爾特一世的巨像頭像，頭像戴上象徵王權與上埃及的白王冠，是王權的重要標誌。房間燈光較暗，佈置突出展品，鄺文傑希望訪客仿如置身於神祕的金字塔遺址之中。

此時抬頭，會發現高處三邊幕牆正播放多媒體影像。庾嘉慧說古埃及文化崇拜天空、太陽與尼羅河，設計團隊以此為靈感，透過影像與巨大石像的佈局，勾勒出一個需要仰望的宏偉空間，讓觀眾在短時間內，跨越時空進入古埃及人的崇拜視野。

第一件展品是古埃及第12王朝辛努塞爾特一世的巨像頭像，團隊希望透過展館設計及影像，營造進入金字塔的感覺。（夏家朗攝）

冀簡潔摩登突顯文物之美

展覽分三個單元，第一單元是法老的國度，展出古埃及王朝多名法老的巨像，鄺文傑希望營造「古埃及神廟」的感覺。展廳用色偏淺灰及淺啡色，部份展示金器或首飾的展櫃則使用黑色以突出光澤。

一般人做埃及展，會做好多文字圖案、裝飾，但我哋少啲。我哋想個感覺摩登啲、簡潔啲，盡量想突出返展品本身嘅靚……一般人做埃及展好鍾意用藍色同橙色，我哋就盡量避免，改用更可以突出展品嘅顏色。 香港故宮文化博物館高級設計師鄺文傑

用色用料皆考究 度身訂造底座

由於展廳空間有限，團隊需要用盡每一吋空間放置展品，同時騰出「參觀動線」。擺放石像的底座採用具石紋感覺的藝術漆，上面放置一塊光滑的人造石，營造粗糊與滑溜的觸感對比，以突顯最上方的展品質感。

這次展出多尊石像，還有阿蒙神祭司佩德阿蒙的人形棺，鄺文傑說團隊在支架上花盡心思，盡量把支架底座隱藏在底座內。他說：「所以有好多都係臨時現場先要改，或者係臨時我哋將個石像拎出來先發覺有問題，立即叫廠重新造過啲支架。」

鄺文傑說團隊在支架上花盡心思，盡量把支架底座隱藏在底座內。（夏家朗攝）

展覽第三單元「薩卡拉的秘密」展出古埃及首都孟菲斯中的大型墓地薩卡拉的出土文物，有五副人形棺木以及貓木乃伊。鄺文傑希望營造古墓的感覺，所以他在該部分的上方設計了一個「罩」，又加添壁畫設計，令訪客有如走進墓穴。

展覽第三單元展出古埃及首都孟菲斯中的大型墓地「薩卡拉」的出土文物，有五副人形棺木以及貓木乃伊。（夏家朗攝）

早料展覽爆紅 多媒體影片內容更精煉

早於策劃展覽階段，館方已預視展覽會爆紅，因此要求多媒體設計團隊的作品由以往長達2至3分鐘，壓縮至1分鐘左右，要短時間內讓觀眾了解文物的重點資訊及歷史，同時亦不會導致太多訪客停留長時間觀看。庾嘉慧舉例第一單元「法老的國度」資訊較多，團隊設計一段短片，精選14位法老，簡介他們的功績。

希望令觀眾唔只係睇緊石像，而係輕輕地了解眼前嘅每個石像都喺歷史上有佢嘅影響力。 香港故宮文化博物館高級設計師庾嘉慧

香港故宮文化博物館高級設計師庾嘉慧。（夏家朗攝）

團隊翻閱大量考古報告及參考芝加哥大學的「雙生石像」，透過影像投影復原圖坦卡門石像的原貌。（夏家朗攝）

投影補回圖坦卡門巨像缺失部分

展覽中最「吸睛」的是第二單元中展出第18王朝一個大型圖坦卡門像，該石像有缺失部分，顏料亦褪色。庾嘉慧和團隊翻閱大量考古報告，參考一百年前木顏色記錄與純文字描述，再參考芝加哥大學的「雙生石像」，透過影像投影復原石像的原貌。

多媒體嘅優點係喺展廳入面好矚目，所以佢能夠為觀眾帶嚟好深嘅印象。 香港故宮文化博物館高級設計師庾嘉慧

其餘多媒體影像還有介紹木乃伊的製作和器具、以考古學家的視角進入墓穴等。庾嘉慧說最重要是提煉資訊、短時間內讓觀眾看懂、加深對文物的認識，但同時亦不能「反客為主」，始終堅持文物才是展覽的「主菜」。

多媒體影像介紹木乃伊的製作和器具。（夏家朗攝）

