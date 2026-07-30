西九演藝中心內部首曝光　設全港首個專用舞蹈中心及西九最大劇院

預計明年開幕的西九演藝中心內部首曝光。西九文化區周三（29日）在社交平台發布關於西九演藝中心的首支預告影片，由西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民實地視察興建中的「西九演藝中心」（WestK Performing Arts Centre），片中首次公開中心的最新發展進度與內部空間布局。



譚兆民表示，作為西九劇場樞紐的第三個核心表演場地，西九演藝中心將與現有的戲曲中心及「自由空間」（Freespace）互相呼應，共構具活力的藝術據點。他又指，項目落成後將成為西九文化區規模最大的劇院，並將首個設立專為舞蹈藝術而興建的「舞蹈中心」（Dancehouse）。



西九演藝中心預計於2027年正式投入運作，圖為落成預想圖。（西九演藝Facebook影片截圖）

西九演藝中心預計於2027年正式投入運作。（西九演藝Facebook影片截圖）

西九演藝中心預計於明年正式投入運作，將成為西九演藝旗下第三個表演藝術場地。西九文化區周三在社交平台發布了該中心的首支預告影片，展示中心內部多個不同規模及功能專屬的表演空間。連同戲曲中心及自由空間，西九演藝將提供10個演廳、合共超過4,500個座位。

據譚兆民在影片中表示，全館的核心設施「大劇院」設有1,450個座位，落成後將成為西九文化區規模最大的劇院。大劇院旁邊設有「展演廳」，其舞台面積與大劇院舞台一比一打造，讓藝術家及演出團隊能在規格相同的空間內排練，隨後直接移師至大劇院進行正式演出，提升整體製作與彩排流程的順暢度。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民。（西九演藝Facebook影片截圖）

西九演藝中心預計於2027年正式投入運作，圖為興建中的「大劇院」，設有1,450個座位，落成後將成為西九文化區規模最大的劇院。（西九演藝Facebook影片截圖）

項目亦包括專為中小型製作而設的「中劇場」及「小劇場」。「中劇場」提供600個座位，配備先進設施，屬本港最先進的中型鏡框劇場；「小劇場」則提供270個座位，為前衛及創新創作提供空間。

西九演藝中心預計於2027年正式投入運作，圖為興建中的「小劇場」，可提供270個座位。（西九演藝Facebook影片截圖）

西九演藝中心預計於2027年正式投入運作，圖為興建中的「中劇場」，可提供600個座位。（西九演藝Facebook影片截圖）

譚兆民又指，西九演藝中心將設全港首個專為舞蹈藝術而興建的「舞蹈中心」，形容是「將成為舞團和藝術家視為家的地方」。舞蹈中心位於訪客抵達時的首要視覺焦點位置，市民及訪客途經即可透過開放式空間，直觀舞蹈員在內排練的過程，象徵將藝術置於更開放、更容易觸及的公共視野中，為本地舞團及藝術家提供專屬的創作基地。

西九演藝中心預計於2027年正式投入運作，圖為興建中的「舞蹈中心」，亦是全港首個專為舞蹈藝術而興建的項目。（西九演藝Facebook影片截圖）

西九演藝中心在設計上亦強調與市民的日常互動，建築物緊貼維港海濱，公眾可自由出入場館、享用飲品及欣賞維港景致。譚兆民指，西九演藝中心不僅是純粹的娛樂場所，更是凝聚社區共識、啟發公眾創意的公共文化空間。隨著工程持續推進，相關設施將進一步豐富本港的文化藝術生態圈。