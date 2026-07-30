宏福苑聽證會｜宏業何建業、侯華建書面回應　否認圍標、偷工減料

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會在本月中（17日）結束，委員會正陸續上載多名證人的供詞及無出席人士的回覆。 其中，未有出席過聽證會作供、已被捕的兩名宏業董事何建業及侯華建，回覆在周三晚上（29日）公開。

兩名董事均否認圍標、偷工減料的指控，聲稱宏業「盡力做到高於行業標準」；又稱棚網發泡膠做過測試，對於物料易燃「感意外」，見不到施工程序中有任何明顯的缺憾或缺失。



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大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）2026年12月22日首度現身。（資料圖片 / 陳萃屏攝）

委員會周三（29日）晚上上載宏業董事侯華建及何建業的書面供詞。兩人在今年6月10日被控誤殺罪，不准保釋，目前正還押候審。侯華建的書面供詞及何建業的首份供詞均於今年3月提交，但何建業第二份書面供詞，是於今年7月初再提交。

宏業董事何建業、侯華建書面證供 大火原因 聽證會重點 兩董事證供重點 光井有雜物 光井有大量雜物、紙皮、煙頭等可燃物 聽聞非關宏業員工、為分判員工無清理 工人吸煙 大火前閉路電視拍到有工人吸煙 無法24小時監督，已設罰款制 易燃發泡膠 居民測試易燃 品質良好、測試過，無燃燒跡象 不阻燃棚網 宏業何建業要求二判盈利豐買不阻燃棚網：「我叫你訂就訂，唔使講咁多」 棚網證書疑造假 棚網有阻燃證書、品質高於標準，曾做測試 警鐘因關總電掣無響 置邦電工稱受宏業指示，關了總電掣 消防泵房內由宏福苑管理處管理 消防裝置關閉 註冊消防承辦商中華發展稱收宏業指示，發出85張消防裝置關閉通知書（SDN） 不知消防系統失效 工程疑涉圍標 委員會疑宏業與多間投標公司有關連 否認圍標

圍標屬不實謠言 利潤極微 同業關係敵對

委會員曾披露，侯華建及其關聯公司的關係。侯華建堅決否認有任何圍標、私下勾結或操縱投標的行為，並形容整個投標過程是高度競爭、保持機密且完全獨立進行的。他聲稱，僅負責宏業的財務安排，所有項目日常營運、安全標準等，就完全交由另一位董事何建業負責。

綜合何建業的回應，他強調圍標屬不實謠言，表示公司與其他投標者、顧問或業主立案法團絕無私下勾結、賄賂或脅迫，當時同行競爭非常激烈、「利潤極微」，敵對關係下根本不可能圍標。

棚網及發泡膠板經「嚴格挑選」

何建業又聲稱，棚網及發泡膠板均經過嚴格挑選，並有測試證明符合防火阻燃標準。他表示，棚網由「盈利豐棚業」採購及安裝，附有合格的安全證書；發泡膠就由「新南方建築有限公司採購」，棚網及發泡膠的品質均「高於標準」。何建業稱，曾測試兩物料，無燃燒跡象，又聲稱如物料最終被證實可燃，感「非常意外」，因與測試結果不符。

警方在火災翌日，以涉嫌「誤殺」，拘捕「宏業建築」三名負責人，三人分別董事何建業（52歲）、侯華建（54歲），以及授權簽字人黃忠基（68歲）。圖為一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（資料圖片／馬耀文攝）

無法24小時監督工人吸煙

針對工人吸煙，何建業稱公司嚴禁工地吸煙及堆放易燃物，有張貼告示，並設有罰款2000港元，甚至解僱的制度，惟「管理者無法24小時監督每一名工人」，聲稱是部份外判商及工人自己不守規則，而他並不知道工人會將天井當成休息區。

閉路電視拍得當日下午2時45分，有身穿宏業制服的工人，在首先起火的宏昌閣天台吸煙。（獨立委員會文件）

關總電掣：置邦管理

宏福苑大火造成多人死亡，因置邦電工稱受宏業指示，關了總電掣，致警鐘無響。何建業稱消防泵房內由宏福苑管理處管理及鎖上，公司員工進入泵房必須由管理處人員陪同及開門。

宏福苑消防總掣。（獨立委員會總結陳辭）

稱不知消防裝置停用

至於註冊消防承辦商中華發展稱收宏業指示，助發85張消防裝置關閉通知書（SDN），又相信宏業亦為註冊消防承辦商一說，何建業稱宏業已聘用註冊消防工程商（天虹工程有限公司及中華發展工程有限公司）負責消防裝置的檢查與維修。而他事前從未收到消防系統故障或需要關閉的報告；若要關閉系統需先通知消防處，但他未收到相關通知。

何建業稱，宏業已「盡力做到高於行業標準，無偷工減料」，見不到施工程序中有任何明顯的缺憾或缺失。