宏福苑聽證會｜公布何偉豪救長者最後身影相片　隨身預警器無啟動

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，今日（17日）舉行第六輪第三場，也是最後一日聽證會，獨立委員會代表作總結陳辭。獨立委員會亦上載書面總結，展示多張大火當日的照片或閉路電視畫面，當中不少首次曝光，包括殉職消防員何偉豪的最後身影。

據閉路電視畫面，何偉豪當日下午3時15分與另外兩名隊員前往宏昌閣時，經過宏泰閣地下單車棚，期間何偉豪發現有行動不便居民，停下來協助他們離開，而兩名隊員未有察覺。何偉豪其後打算追回隊友，惟錯去宏泰閣，上樓後曾發出Mayday訊號求救，當值指揮官誤以為他在宏昌閣，派員尋找不果。最終，消防在3時55分於宏泰閣地下發現已不省人事的何偉豪，他被送院後延至4時41分宣布離世。



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宏福苑聽證會7.17第三十場重點

大火當日3時15分，何偉豪與另外兩名隊員按上司指示，前往宏昌閣2701室營救，經過宏泰閣地下的單車棚。（獨立委員會文件）

兩名隊員經過宏泰閣地下的單車棚前往宏昌閣，未發現何偉豪走失。（獨立委員會文件）

兩名隊員經過宏泰閣地下的單車棚前往宏昌閣，未發現何偉豪走失。（獨立委員會文件）

何偉豪在宏泰閣地下的單車棚協助坐輪椅的居民離開。（獨立委員會文件）

獨立委員會今早上載長達627頁書面陳辭，當中有多張大火當日的照片或閉路電視畫面。部分內容曾在聽證會上播出，惟由於聽證會不准拍攝，因此，該些畫面屬首次在網上公開。

陳詞其中一節講述殉職消防員何偉豪當日的行動。大火發生後的3時15分，時任沙田消防局「細搶」隊員何偉豪與另外兩名隊員楊程、蕭梓浩按上司指示，前往宏昌閣2701室營救，期間經過宏泰閣地下的單車棚。何偉豪在單車棚內發現有坐在輪椅的長者，曾停下腳步協助他與同行居民離開，惟期間兩名同袍未有察覺何偉豪停步，並前往宏昌閣。

兩名同袍其後提交供詞指，二人到達宏昌閣後，發現所有入口都被燃燒的雜物等堵塞，因此隨即開始滅火，由於當時附近有幾名消防員正在協助滅火，二人遂以為何也在其中。惟實際上，何偉豪嘗試追上同袍時到錯了宏泰閣，並在3時18分搭電梯到達25樓。

兩名隊員離去約15秒後，何偉豪協助完居民，離開宏泰閣地下單車棚。（獨立委員會文件）

何偉豪離開宏泰閣地下單車棚時轉右到了宏泰閣，未有前往宏昌閣。（獨立委員會文件）

何偉豪進入宏泰閣。（獨立委員會文件）

何偉豪進入宏泰閣後搭電梯，在25樓離開。（獨立委員會文件）

到3時22分，何偉豪發出Mayday訊號求救，「Mayday Mayday Mayday，而家被困喺30樓」。時任指揮官、大埔消防局高級消防隊長許健安接到後曾詢問其位置，但未收到回應。許健安估計隊員被困於宏昌閣，遂派出四名緊急應變隊隊員到場，但未能尋獲何偉豪。

至3時55分，消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊在宏泰閣地下發現何偉豪，當時他已不省人事。他隨即被送院，延至4時41分宣布離世。

何偉豪的呼吸器、頭盔和臉罩在宏泰閣31樓電梯大堂被發現。（獨立委員會文件）

其後，何偉豪的呼吸器、頭盔和臉罩在宏泰閣31樓電梯大堂被發現。他的左手手套和錘在電梯大大堂窗台上，而其消防靴則在宏泰閣地下被發現。委員會估計，何偉豪在宏泰閣31樓電梯大堂打破窗戶後爬到棚架，嘗試離開火場，期間不幸墮下。

跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽確認，何偉豪當時的氧氣樽仍可使用約30分鐘，有足夠時間離開現場。證據顯示，何偉豪到達25樓後一直向上前往嘗試前往救援，「所有證據都表明，何偉豪在極度危險的情況下，為了履行職責，在試圖拯救他人時獻出了自己的生命。」

去年11月26日在大埔宏福苑大火中殉職的消防員何偉豪。（資料圖片／消防處提供）

何偉豪隨身預警發射器從頭到尾無啟動

今日聽證會上，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，何偉豪的殉識有三大教訓：現場環境混亂，八座大廈外觀相似，極容易失散，僅幾秒分頭行動就可致命。

杜淦堃又指，消防員隨身佩戴的預警發射器，從頭到尾都無啟動，消防員發出求救訊號後，指揮中心無法定位。這個問題早在2016年淘大工業村迷你倉大火的時候已提出，但至今仍未徹底解決。

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