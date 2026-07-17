宏福苑聽證會　橫跨五個月　30場全紀錄

宏福苑大火獨立委員會聽證會，2026年3月19日起召開第一場，前後一共六輪、共30場，到7月17日結束。獨立委員會蒐集近100萬份檔案，容量超過1TB，委員會代表律師、政府代表律師、居民、不同部門官員、承辦商職員有作供，但工程公司宏業、顧問公司鴻毅、區議員黃碧嬌等拒絕出席作供，僅提供書面證詞。

委員會代表7月17日結案陳辭，承辦商欺騙得逞，因政府提供可乘之機；點名政府四部門，指消防安全缺失的責任在ICU、屋宇署、消防處、勞工處。

《香港01》全程跟進聽證會，可在此閱讀每日報道及重點總結。



【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】

第一輪

+ 32

2026年3月19日起召開第一輪聽證會，前後八日直至4月2日。獨立委員會蒐集近100萬份檔案，容量超過1TB。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃，用了兩日半作開案陳詞。一開始已點出，幾乎全部保障生命的消防設施，當日全因人為因素徹底失效，點名四個政府部門互相卸責，亦引述警方情報，黑社會參與圍標。

在聽證會上播放多段影片和錄音，重組消防接報火警前18分鐘已經起火，推斷出最早起火的位置，亦披露了殉職消防員何偉豪遇難的經過。聽證會亦發現，999接線生報錯位置。多個居民亦在庭上講述屋苑管理的種種疑點，例如民建聯黃碧嬌「離奇代付訟費」，大量授權票等。

第二輪

+ 17

大埔宏福苑五級大火第二輪聽證會，2026年4月8日至17日期間有六日聆訊。這一輪有參與救援的消防員、工程承辦商、居民作供，揭示了999報案中心與消防溝通的系統性問題；更加有接線生無將求助轉駁消防；消防作供講述救火和救援的策略。

有居民指控，民建聯區議員黃碧嬌「帶黨羽」開會，她書面承認兩次收授權票。亦有居民憶述，透過視像通話看到家人一個個倒下，最終罹難，他為家人轉達憤怒、痛、不甘心，希望可以還原真相，為家人討回公道。

獨立委員會主席陸啟康聽到居民作供曾哽咽指「會盡力、盡全力搵出真相」，亦主動回應升格為「獨立調查委員會」的問題，指稍後會交代處理方法，調查涉策略，有利有弊，太早交代「不恰當、不聰明」。

第三、第四輪

+ 15

大埔宏福苑大火獨立委員會，第三及第四輪、共10場聽證會。五個涉事政府部門包括勞工處、消防處、屋宇署、房屋局獨立審查組（ICU）、民政事務處，連同市建局，今輪共有22名證人作供，連同此前兩輪共30人。

《香港01》統計，當中至少25人年薪過百萬。年薪逾230萬的ICU前總監至少八次提及是制度問題，否認把關不力；消防處處長及助理處長，對於發泡膠封窗等是否消防管轄範疇的理解不一致。所有政府部門都曾說「不理想」、會修例，卻無人講到怎問責。

第五輪

+ 6

6月22日至25日，舉行第五輪一共三場聽證會。今輪焦點在於專家報告，政府、委員會專家各自做燃燒實驗。跨部門調查專組去到四川，搭建三層高的宏福苑光井，實測棚網及帆布如何致火勢蔓延，測試期間更大火到，要當地消防員撲熄。委員會專家大致同意政府專家的結論，並總結今次災難是由連串失誤，及系統性失效所導致 。

第六輪

+ 9

7月15至17日舉行第六輪共三場聽證會，各方代表陳辭。

政府代表總結陳辭中，無點名哪一個政府部門需要承擔什麼責任，稱主要責任是專業人士和私營機構的欺瞞敷衍，專業人士及承建商濫用了旨在保障公眾的機制，辜負了政府及監管架構對他們的信任和期望，並透過蓄意的違法行為及嚴重疏忽，造成了這場大火。政府承認現行規管及監督架構需要在監管強度及精簡監管程序之間取得適當平衡，並已於火災後迅速採取全面的改善措施。

獨立委員會代表總結，認為承辦商欺騙得逞，因政府提供可乘之機；消防安全缺失的責任在ICU、屋宇署、消防處、勞工處；又指部份人拒絕作供，建議書寫所作所為。另點名黃碧嬌及梅少峰。

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第二十場重點

宏福苑聽證會4.30第二十一場重點

宏福苑聽證會5.6第二十二場重點

宏福苑聽證會5.7第二十三場重點

宏福苑聽證會5.8第二十四場重點

宏福苑聽證會6.22第二十五場重點

宏福苑聽證會6.24第二十六場重點

宏福苑聽證會6.25第二十七場重點

宏福苑聽證會7.15第二十八場重點

宏福苑聽證會7.16第二十九場重點

宏福苑聽證會7.17第三十場重點