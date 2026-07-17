宏福苑聽證會｜制度漏洞致火警發生　居民離場泛淚促政府集體道歉

歷時4個月、共30場宏福苑聽證會，今日（17日）迎來最後一場，展城館旁聽席及轉播區均坐無虛席。委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結時稱，大火可防範但無被防範，可預見但無被預見，樓宇維修工程制度，從上而下都有漏洞，總結是制度容許火警發生。

有從不缺席聽證會的罹難者家屬，離開會場時眼眶泛淚，感謝律師團隊盡心徹查，向168名死者作出交代，又指現在不是結局，而是起點，有待委員會刊最終報告，才可還原事件真相。另有居民批評，政府部門之間有溝通問題，「只講信字」，未有核實文件，促請政府集體道歉，而非一句「被人呃咗就算」。



居於宏泰閣的葉家駒稱，杜淦堃的團隊已盡力給予居民交代，但政府總結陳詞「近乎冷血，只為推卸責任。」（資料圖片／黃寶瑩攝）

最後一場聽證會，杜淦堃總結時稱，指最大責任在違法欺暪的承建商、無盡監督的顧問及專業人士，但不同意政府代表稱政府部門非首要責任，有關部門要負上其中的責任。

居民斥政府近乎冷血 只推卸責任

聽證會來到尾聲，杜淦堃特別感謝宏福苑居民災前堅持投訴、災後堅持作供，尤其感謝居民提交大量資料，為還原真相發揮關鍵作用。他提到，有居民帶着沉重心情講述大火經歷及對大維修的觀察，明白每份證供，承載失去家園的傷痛。

居於宏泰閣的葉先生，太太在大火中通知鄰居逃生，自己卻葬身火海。葉先生參與成為聽證會的涉事方，亦每日都來聽證會，他認為現在不是結局，而是起點，相信有待委員會刊出最終報告，才可還原事件。他指出無一個涉事方要負所有責任，但每個涉事方都拼了一塊拼圖，最終釀成悲劇。

葉先生哽咽，稱杜淦堃的團隊已盡力給予居民交代：「佢係好盡心咁去為168個死者，去做佢應該做嘅嘢。雖然最終出嚟嘅結果，可能唔係等於我哋所想嘅結果，但最低限度，我睇到佢盡咗佢嘅努力。」他認為委員會律師已盡力，態度與政府相距甚遠。

葉先生稱，政府周四（14日）的總結陳詞「近乎冷血，冷冰冰、無感情，只為推卸責任。」他指出，這反映政府面對大災難，涉事部門都無汲取教訓，亦不認為要有教訓，「喺咁大嘅災難底下，佢哋都唔可以大刀闊斧，將陋習連根拔起。（態度）依然因循守舊，閃得就閃，避得得就避。」他說如果政府持續存有這種心態，不認為他們會改善。

宏新閣居民張先生（Dorz）認為，獨立委員會代表律師的結案陳詞很完整，令真相呼之欲出。（任葆穎攝）

促政府集體道歉

宏新閣居民張先生（Dorz）認為，獨立委員會代表律師的結案陳詞很完整，令真相呼之欲出。他提到政府部門之間有溝通問題，「只講信字」，未有核實文件，希望政府就此道歉，而非一句「被人呃咗就算」。

他說：「感覺要等聽證會結果後，才會出來道歉⋯⋯（作為）有承擔的政府，當決策上漏洞、制度上問題，代表處理事情不夠完美，係咪應該出嚟道歉？而唔係自己唔關事，將所有嘢撇得咁乾乾淨淨，呢個係接受唔到」。經歷四個月、共30場聽證會，他坦言感到很累、無力感重。

他指出，背後真相或比現在所知的更嚴重，希望最終報告會有解釋，而非得過且過、馬虎了事。他關注政府的下一步跟進行動，亦希望委員會公開所有不作供證人的書面供詞，讓公眾了解來龍去脈，「連呢啲嘢都唔去做嘅話，唔好怪我哋會對你咁有針對、偏見」。

曾在聽證會上作供的宏盛閣居民梁浩軒稱，或會聯同其他居民透過民事索償追討賠償。（任葆穎攝）

居民稱或民事索償

曾在聽證會上作供的宏盛閣居民梁浩軒稱，期望政府下一步會處理好長遠居住方案，又指若事情較為明朗，或採取下一步法律行動，包括聯同其他居民透過民事索償追討賠償。他說，即使到最後未必有任何賠償、甚至無人負責，「我都唔希望件事就咁完咗佢。」

宏盛閣居民何女士從不缺席聽證會，她在會後說，盼聽證會能還死者一個公道，「害死咗168條人命嘅時候，你一定要有個交代。」她同意鴻毅和宏業的責任最大，但質疑府亦有責任，大火至今已相隔八個月，惟政府至今沒有向死難者道歉。

宏盛閣居民廖太稱如果每個部門「行多一小步」，宏福苑居民「今時今日就唔使咁淒涼。」。（陳萃屏攝）

「部門行多一步 居民不會咁淒涼」

宏盛閣居民廖太，大火當日因鄰居拍門順利逃生，但無想過會從此失去家園，事隔逾七個月、來到最後一場聽證會才首度旁聽，因希望了解委員會作何總結。她受訪時多次哽咽，稱如果每個部門「行多一小步」，宏福苑居民「今時今日就唔使咁淒涼。」

廖太說，大火前朋友曾四度向不同部門投訴工人吸煙，甚至開窗斥責工人吸煙，無一受理，「態度接受，作風依舊，點解會咁？」她認為如不同部門有分工，如果「大家唔好咁冇良心」，大家切實地做事，數千居民不會失去家園。