01消息｜宏福苑調查報告10月下旬提交　聽證會總結陳辭定追責基調

調查大埔宏福苑五級大火的獨立委員會，歷時四個月舉行合共30場聽證會，昨日（7月17日）完結。早前有消息指委員會將於9月向行政長官李家超提交最終報告，但據《香港01》了解，調查過程揭示的制度問題錯綜複雜，委員會需要時間完整梳理，預計要到10月下旬才能提交報告。



獨立委員會代表律師在總結陳辭中詳述四個政府部門責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），直言是監管機制失效令到騙徒有機可乘。消息指，這也將是調查報告研判政府方面直接責任的基調。



2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會主席陸啟康。（蔡正邦攝）

獨立委員會指明四政府部門存在監管缺失

李家超去年底宣布委任原訟庭法官陸啟康擔任獨立委員會主席，另委任行政會議成員陳健波及港鐵董事局原主席歐陽伯權任為委員。李家超曾表示，要求委員會於9個月內交報告。委員會在聽證會進行期間已着手撰寫最終報告，原本目標是在9月提交，但可靠消息人士向《香港01》透露，交報告時間有變數，最新預計「要到10月20幾號」才能向特首提交，而鑑於宏福苑火災調查結論備受社會關注，相信特首亦不會拖延，可能在收到報告一個星期內便向社會公開解釋。

去年11月26日發生的宏福苑火災奪去168條人命，行政長官委任的獨立委員會，蒐集近100萬份檔案，容量超過1TB，傳召了委員會代表律師、政府代表律師、居民、不同部門官員、承辦商職員作供。委員會首席代表、資深大律師杜淦堃昨日作總結陳辭，指明四個政府部門責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU）。

政府代表律師在之前一天陳辭稱，大火的「直接責任」在於承建商及工程顧問等私營持份者的違法違規行為，雖然政府監管有「系統性弱點」，但將政府視為這場災難的始作俑者「有欠公允」。然而，杜淦堃直言，這是一場絕對可以防範但未被防範的災難，監管機制失效令到騙徒有機可乘。他反問：「點解一場世紀大火發生後，大家先會覺得各持份者係有問題，佢哋可以自我監管？」

消息人士： 委員會努力不讓市民失望

據了解，杜淦堃對各政府部門所涉問題的論斷，也是委員會最終報告的基調。預計報告將點出相關部門的問題，但是否明列具體官員的個人失職，則未必是委員會能越俎代庖處理的範疇。有熟悉委員會工作的人士形容，委員會的態度是要努力令最終報告不讓市民失望，但委員會只獲授權查找真相，具體問責、懲處，以至會否有決策層官員需要承擔政治責任，始終要留待李家超作最終決定。

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（蔡正邦攝）

回顧這30場聽證會，猶如一場對香港樓宇大維修監管制度的「照妖鏡」。從開案陳詞到最終總結，委員會抽絲剝繭地勾勒出一個殘酷的事實：這並非單純的意外，而是一場由多方失職、環環緊扣而成的系統性災難。

「格蘭菲爾問責網」比對宏福苑責任

在總結陳辭中，杜淦堃特別展示了一幅參考自「格蘭菲爾問責網」（Grenfell web of blame）的圖表，引人矚目。所謂「格蘭菲爾問責網」，源於2017年英國倫敦格蘭菲爾大廈（Grenfell Tower）沖天大火慘劇。當年的英國調查委員會為了釐清責任，製作了這份圖表，清晰揭示了政府部門、承建商、工程顧問及物管公司等各個持份者錯綜複雜的責人任。

2017年英國格蘭菲爾大火後，調查委員會製作了「Grenfell web of blame」圖表，說明責任誰屬。（Counsel to the Grenfell Tower Inquiry）

問責圖赤裸裸地戳破了所謂「自我監管」的假象，證明了格蘭菲爾大火是一場集體失職的共業。杜淦堃直言，宏福苑火災與格蘭菲爾大火一樣，事後各方不斷推走自己責任，但若當初有「做多一點」，傷亡就有機會減少。

災民促政府道歉而非「一句被人呃就算」

宏福苑聽證會揭示，多個相關政府部門在災前敷衍應對居民針對宏福苑屋苑維修工程承建商偷工減料的投訴，災難發生後，各方同樣不斷推走自身責任，試圖在「問責網」中隱身。在聽證會的尾聲，政府代表的總結陳詞被災民痛批為「只為推卸責任」。有災民表明，獨立委員會所揭示的政府問題很完整，希望政府就此道歉，而非「一句被人呃咗就算」。

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會，7月16日舉行第六輪第二場，政府律師團隊。左一為資深大律師孫靖乾。（黃學潤攝）

大火發生至今近8個月，政府各部門仍沒有官員為168條逝去的生命及數千計失去家園的災民作出道歉。相比之下，本月9日福建泉州晉江市一間鞋廠發生火災造成28人死亡，翌日泉州市長便在新聞發佈會上率領全體人員默哀，並公開鞠躬向遇難者家屬及全社會誠懇道歉。沒有對比就沒有傷害，官僚系統的因循守舊，無疑造成了政府在危機處理與政治倫理的重大誤判。

聽證會的落幕，標誌着「查找真相」的階段性任務完成，但這絕非事件的終點，而是「問責與改革」的起點。李家超曾莊嚴承諾必定會「追責到底」，並矢言化悲憤為改革力量，打破利益藩籬。

行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

李家超昨日再次將立法會形容為「最需要的改革夥伴」，而宏福苑的慘痛教訓則向社會發出詰問：主導政策執行的公務員系統，應該成為特首的「改革夥伴」，還是需要被開鍘的「改革對象」？政府內部長期為人詬病的程序僵化與官僚惰性，本身就是一道必須破除的「利益藩籬」。如果公務員團隊仍抱殘守缺，認為道歉等同「攬上身」，那麼再精巧的改革藍圖也只會淪為紙上談兵。