婦科技術突破　母子宮內輸注幹細胞救胎　成地中海貧血胎兒新希望

香港科學園今日（30日）舉行成果展，展示10間園區企業臨床進展。有懷着患有重型地中海貧血胎兒的母親利用一園區企業的技術，成功將自身紅血球注入胎兒體內，保住胎兒。



（左起）中大婦產科學系黃志超教授、Jessica、芯芯、梁德楊教授、Mononuclear Therapeutics首席營運長鄭爽博士。（朱子熙攝）

10年前懷孕驗出胎兒患甲型地中海貧血症 被迫中斷懷孕

胎兒的母親Jessica表示，10年前第一次懷有患重型甲型地中海貧血症的胎兒，不少患上此疾病的胎兒都未能順利出生。Jessica表示因當時仍未有相關技術，因此被迫放棄胎兒。

Jessica分享成功誕下患重型地中海貧血的芯芯。（朱子熙攝）

新方法向母體注射紅血球 胎兒出世後注入母親骨髓 根治貧血症

到近年再次懷上患有相同疾病的胎兒，Jessica本以為已「無希望」，但幸得中大婦產科學系臨床教授梁德楊告知新技術突破，決定「一定要試下，唔可以放棄」，最終成功誕下女兒芯芯。

梁教授表示，技術涉及在母親懷孕16周時，將母親體內的紅血球隔每四周注入胎兒，總共注射五至六次。在胎兒出生後，再從母親身上抽取骨髓注入嬰兒體內，成功根治嬰兒的重型地中海貧血症。現時芯芯只需定期服用抗生素和覆診，不再需要輸血。

梁梁德楊教授表示，團隊正研究向患重型地貧胎兒注射經園區企業Mononuclear Therapeutics處理的母親幹細胞，以減少嬰兒出生後所需治療，但相關技術仍處於研究階段。

幹細胞研究設施。（朱子熙攝）

科學園夥伴公司成全港首間獲藥劑業及毒藥管理局認證幹細胞生產設施公司

科學園同日公布夥伴公司之一香港再生醫學有限公司，成功獲香港藥劑業及毒藥管理局認證為PIC/S GMP 幹細胞生產設施，為全港首間，科學園表示該認證為國際公認的藥品生產質量「黃金標準」。

幹細胞研究設施。（朱子熙攝）

香港科技園公司行政總裁黃秉修表示，全港首個幹細胞生產PIC/S GMP認證在香港科學園成立，是香港生命健康科技生態圈的重要里程碑。科學園會繼續推動生態圈發展，全力支持本地創科企業將香港製造的科研成果推向國際舞台。