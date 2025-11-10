蒙民偉書院學生高中受啟蒙發奮學業　成功入讀港大醫學院

升中撞正疫情，長時間網課令學習缺乏目標，一對孖仔從平平無奇、至中四時受到校外活動啟蒙，加上老師鼓勵及同儕文化，開竅發力追趕，更立志從醫，到高中脫胎換骨成績名列前茅，終在今年DSE取得佳績，雙雙入讀香港大學醫學院。



孖仔就讀於中華基督教會蒙民偉書院，今年DSE放榜校內共有10位學生奪得佳績；除孖仔外，一名同班同學亦成功入讀港大醫學院，另有一人則獲港大計量金融學取錄。學校對上一次有學生考入醫學院已經是6年前，今次「一門三傑」均令師生鼓舞，班主任亦為此亦大破慳囊，帶學生到半島酒店吃自助餐慶祝。



蒙民偉書院的校訓是「明辨篤行」，期望學生造福社群。（夏家朗攝）

孖仔自修M1考七科 一講成績各不相讓

3名入讀港大醫學院的學生分別是大孖呂宇昊、細孖呂宇旻及文峻謙，他們是同班同學，感情甚篤；大孖在DSE取得5**的科目包括數學、M1 （數學科延伸部分單元一）、生物、化學及物理科，中英文亦有5級；細孖的數學、生物、化學及物理同樣是5**、M1及英文5*、中文則5；至於文同學，物理取得5**，中文、數學、M2及化學則5*，英文為5。

呂氏兄弟的樣貌幾乎一模一樣，要分辨「阿哥細佬」須靠衣著或髮型，不少人認為，雙胞胎的緊密程度會比一般兄弟姐妹更為強烈，不料二人刻意保持距離，拒絕並排而坐，談及成績更是各不相讓，你一言我一語爭辯誰較聰明。夾在中間的文同學見慣不怪，聳聳肩表示：「佢哋成日都響度拗，呢個係推動力嚟，但我知佢哋都緊張對方⋯⋯」

大孖呂宇昊（左）、細孖呂宇旻（右）均表示高中才發力讀書，二人聲稱因互相競逐增加不少動力。（夏家朗攝）

升中撞正疫情 高中開竅發奮

今年的DSE畢業生在初中階段均正值疫情，故大部分時間都在家網課，細孖形容自己初中成績「普通」、「平均六十分」，大孖則形容自己「荒廢學業」。直至中四，兩人才出現戲劇性變化，大孖因參加了大學醫學院的暑期課程受到啟發，細孖則天生好勝，接受不了成績被同班同學及胞兄超越，於是開始發奮，雙雙立志考入醫學院，更自修報考M1科。

文同學則是典型乖學生，初中至高中都努力學習，但一直缺乏目標，中五時因舅父確診胰臟癌，被斷定只剩3年壽命，無力感令他立志讀醫或研究癌症。文補充，雖然自己成績中上，但性格內向，不善言辭，訓導主任建議他擔任學生會及領袖生，以訓練表達能力與膽量，這些表面看來與學業沒太大關係的崗位，不但間接堅定了心志，更令文同學升大學後不怕接觸陌生人，他表示將來考慮「上莊」及在增潤學年到海外交流，擴闊視野。

文峻謙因目睹舅父患癌立志從醫，他感謝蒙民偉除讀書外，亦培訓他加入學生會及擔任領袖生，增加自信。（夏家朗攝）

至於考入港大計量金融學的曾俊誠亦讀同一班，他數學、M1、經濟及物理科俱取得5**、英文5*及中文5。他透露因外公從事金融業，自小已不時接觸金融及經濟方面知識，故一早已立志專攻金融，並計劃大學畢業後加入金管局，為香港經濟發展出一分力。

曾俊誠因外公從事金融業，自小已不時接觸金融及經濟方面知識，故一早已立志專攻金融，最終DSE考獲佳績入讀港大計量金融學。（夏家朗攝）

愛問刁鑽題目 師生互相推動

班主任蔡恒翔指大細孖、文同學及曾同學均自動自覺讀書，而她上課前必須備課充足，因各人總愛問艱深題目，亦經常要求操練歷屆試題，所以整個高中時期，師生都處於互相推動、爭取進步的狀態。四人數理科科目長期保持90分以上，可謂不分上下。蔡笑稱，執教鞭十多年，是首次有學生考入大學醫學院，雖然對他們滿有信心，但沒料到會取得如此佳績，確有點喜出望外，故亦履行承諾，一行人到半島酒店吃自助餐慶祝。

對於班主任自掏腰包請食自助餐，DSE開考前又送贈打氣鎖匙扣，四人均心存感激。大細孖更特別提到中文科曾素玲老師極有耐性，循循善誘，令他們從不合格躍升至DSE取得5的成績。蔡老師又透露，師生從中四開始一起為DSE打拚，亦師亦友，除了討論學業問題，亦會相約外出吃飯，甚至談及戀愛疑難，她笑稱當中有人仍是「A0」，近日對拍拖滿有憧憬，此話一出，全部人立即哄堂大笑，足見師生感情深厚。

班主任蔡恒翔（左二）自掏腰包請食半島酒店自助餐，左一是考入港大計量金融學的曾俊誠，中間是細孖呂宇旻、右一是大孖呂宇昊、右二是文峻謙。（圖片由學校提供）

學校以全人發展為主軸 勉勵學生專注當下追夢

蒙民偉書院校長呂以敏感恩學生於DSE中取得好成績，她指出，學校向來以全人發展為主軸，透過分階段的學習與活動規劃，在中一至中六建立均衡的學業與興趣雙線發展，並以清晰的DSE備考時間表與模擬機制降低焦慮，同時以價值與品格教育，包括行為、抗逆力、服務與感恩塑造學生素養。

此外，學校設有「民偉人」獎學金鼓勵具卓越表現的學生，期望他們可按能力與志向規劃升學，保持長遠目標與堅毅態度。呂校長強調，人生風景很長，而香港升學途徑亦多，建議學生專注當下，堅持夢想。