颱風紅霞｜太平嶺核電站錄0級偏差事件　輸電線路跳閘無漏輻射物

廣東省核應急委員會辦公室向保安局通報一則有關太平嶺核電站的運行事件。本周日（26日）颱風紅霞在太平嶺核電站約25公里外登陸後49分鐘，核電站電網兩條500千伏的輸電線路先後突發故障跳閘。經緊急搶修，輸電線路恢復正常。



處理過程中，核電站機組始終處於安全狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放，被界定為0級偏差。



國際核事件分級標表。（陽江核電有限公司網頁圖片）

強颱風紅霞登陸點距離太平嶺核電站約25公里

當局指，強颱風紅霞於7月26日凌晨3時50分在廣東省惠東縣平海鎮登陸，登陸點距離太平嶺核電站約25公里。凌晨4時39分，受強颱風天氣影響，核電站電網兩條500千伏的輸電線路先後突發故障跳閘。

核電站按照標準化操作規程開展機組管控，1號機組切換至核電站廠用電模式穩定運行。經緊急搶修，輸電線路恢復正常後，1號機組於上午6時20分重新順利並網。

指對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境無影響

當局表示，過程中，核電站機組始終處於安全狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。根據國際核事件分級標準及核安全法規，本次情況屬於核電站營運單位認為應當報告的其他事件，於周一（27日）界定為0級偏差。

中廣核惠州核電有限公司已及時向監管單位進行報告，將開展內部經驗反饋，並已於其網站公布事件的詳情。公眾可在其網站的「信息公開」內的「信息公告」分頁上找到相關資訊。

廣東太平嶺核電站位於惠州市惠東縣黃埠鎮，距離香港不足80公里。其1號機組於2026年4月20日正式投產發電，為粵港澳大灣區首台「華龍一號」核電機組。