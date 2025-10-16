陽江核電站錄0級偏差事件　電動主給水泵跳閘　無釋放放射性物質

保安局發言人今日（16日）表示，接獲一則陽江核電站運行事故的通報，指昨日（15日）核電站1號機組大修後啓動，電動主給水泵曾跳閘，觸發另一個電動輔助給水泵自動啟動。處理過程中，1號機組處於安全狀態，3道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放，事件界定為0級偏差。



陽江核電站昨日（15日）錄得一宗0級運行事件。（資料圖片）

陽江核電站位於中國廣東省陽江市東平鎮、距離香港約220公里。核電站1號機組昨日大修後啓動，蒸汽發生器供水按計劃由輔助給水系統向主給水流量控制系統切換的過程中，電動主給水泵跳閘，觸發另一個電動輔助給水泵自動啟動。

通報指，處理過程中，1號機組處於安全狀態，3道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境沒有影響。根據國際核事件分級標準及核安全法規，是次情況界定為0級偏差。

陽江核電有限公司已向監管單位報告，將開展內部經驗回饋，並於其網站公布上述運行事件詳情。公眾可在其網站的「核安全信息公開」內的「運行事件」分頁上找到相關資訊。