陽江核電站錄0級偏差事件　輔助給水泵已恢復正常　對公眾無影響

廣東省核應急委員會辦公室今日（29日）向保安局通報一則有關陽江核電站的運行事件。昨日（28日），陽江核電站3號機組處於按計劃大修停運狀態。在保護信號未取消的情況下，工作人員執行蒸汽發生器排水作業，觸發輔助給水泵自動啓動信號。



目前陽江核電廠3號機組輔助給水泵已恢復正常，工作人員繼續按計劃開展機組檢修工作。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。



陽光核電站1號及2號機組。（陽江核電有限公司網頁圖片）

保安局發言人指，根據國際核事件分級標準及核安全法規，本次情況於昨日界定為0級偏差，即僅供糾正偏差和經驗反饋。陽江核電有限公司已及時向監管單位進行報告，將開展內部經驗回饋，並已於其網站公布上述運行事件的詳情。公眾可在其網站的「核安全信息公開」內的「運行事件」分頁上找到相關資訊。

陽江核電站位於廣東省陽江市東平鎮沙環，距離香港約220公里。核電站規劃容量爲6台 100萬千瓦級壓水堆核電機組，由中國廣核集團轄下的陽江核電有限公司負責建設及營運。

國際核事件分級標表。（陽江核電有限公司網頁圖片）

翻查資料，去年10月發生相類事件。當時陽江核電站1號機組的蒸汽發生器供水系統，按計劃進行系統切換期間，電動主給水泵跳閘，觸發另一個電動輔助給水泵自動啟動。處理過程中，機組處於安全狀態，三道安全屏障完整，無放射性物質對外釋放。