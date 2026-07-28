的士車隊一周年｜車量未達標　如何行走去？運輸署：多管齊下支援

的士車隊這個港府決定推動網約車平台合法化前洐生的產物今日（28日）推出剛好一周年，不少的士業界以致社會車隊仍持保留態度，核心原因在於規模未達標、營運虧損以及網約車即將合法化的不明前景。



運輸署署長謝詠誼今日在電台節目表示，每支車隊均在持續成長，其中個別車隊的車輛數目已達到其承諾規模的八成半以上。她又指，運輸署正多管齊下，為協助車隊擴充規模提供支援，包括協助營辦商舉辦招聘會等。



運輸署舉行的士車隊啟動禮。（資料圖片／鄭子峰攝）

的士車隊推行至今一周年，總車輛數目尚未達到原定3,500輛目標，謝詠誼在港台節目《千禧年代》中指，每支車隊均在持續成長，其中個別車隊車輛數目已達到其承諾規模的八成半以上。

謝詠誼說，為協助車隊擴充規模，運輸署正多管齊下提供支援，包括協助營辦商舉辦超過20場專題招聘會，並聯絡勞工處地區招聘會，為求職者詳細講解車隊管理及培訓制度，至今已成功吸引逾百名司機加入。

預約不到車隊車？謝詠誼：成功率有顯著提升

對於預約不到車隊車，謝詠誼解釋，當局4月22日推出「叫車易」整合平台，截至目前累積使用人次已超過40萬，上線的士逾1萬輛，當中約四成訂單由車隊完成，成功率亦有顯著提升。

運輸署署長謝詠誼。（資料圖片／湯致遠攝）

至5月底5支車隊完成約420萬趟行程

謝詠誼表示，截至5月底，5支車隊一共完成了共約420萬趟行程，並指的士車隊是作為一個全新監管制度下的一個全新運作，署方會持續檢視如何提供適當的協調和協助，盡量幫每一隊車隊提升服務，增加營運及讓更多的司機和的士加入。

當局亦已於機場、口岸、高鐵站及郵輪碼頭等16個指定地點，劃出95個車隊專用停車位，未來亦計劃在皇崗口岸及港珠澳大橋口岸增設專用停車處。