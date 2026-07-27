的士車隊車量未達標　欠司機每日800架齋擺　一場招聘會只請到5人

五支的士車隊明日（28日）正式運作一周年，惟至今（27日）車輛數目只得原定目標的57%。運輸署今日（27日）表示，「肯定」的士車隊優質服務，稱「的士車隊為業界以至香港個人化點對點交通服務帶來新氣象」。



署方披露，目前有超過2,000輛的士及約2,400位車隊司機投入服務，但以每輛的士早晚一更各需一名司機、全年無休計算，總共需4,000名司機，故仍欠1,600位司機，即每日有800架車曬太陽，無司機駕駛；若以每架車每日至少有一更有司機計，則僅得400架的士能「開足兩更」。招聘司機成功率也不理想，署方助安排車隊營辦商參與超過20場勞工處招聘會，至今已吸引過百名司機加入車隊，即平均一場只聘請到五人。



五支的士車隊明日（28日）正式運作一周年，惟至今（27日）車輛數目只得原定目標的57%。（資料圖片／鄭子峰攝）

運輸署 ：5支車隊已合共完成約420萬宗行程

運輸署表示，「肯定」的士車隊優質服務，稱「的士車隊為業界以至香港個人化點對點交通服務帶來新氣象」推動各車隊邁向所承諾的規模。

運輸署表示，五支的士車隊自去年7月獲發的士車隊牌照至今，共有超過2,000輛的士及約2,400位車隊司機投入服務。截至今年5月底，五支車隊已合共完成約420萬宗行程。發言人指，的士車隊在車齡、車款以至司機平均年齡等都為業界以至香港個人化點對點交通服務帶來新氣象。

協助安排參與超過20場勞工處招聘會 吸引過百名司機加入

發言人指，運輸署已積極聯繫相關銀行，為加入車隊的的士車主申請「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」提供協助，至今已協助超過200宗申請；又協助安排車隊營辦商參與超過20場勞工處招聘會，吸引現職司機和新血加入，至今已吸引過百名司機加入車隊。

運輸署：成功促成車隊與多間大型酒店深度合作

發言人又指，署方協調電力公司及充電設施營運商，優化車隊專用充電設施的布局，現時車隊的士在全港有超過160個充電服務點。署方亦已在機場、部分跨境口岸等16個地點，設置了95個車隊的士專屬停車處，又鼓勵酒店更多使用車隊的士服務，至今成功促成車隊與多間大型酒店深度合作。

運輸署稱，的士車隊為業界以至香港個人化點對點交通服務帶來新氣象。（楊凱力攝）

八達通「Call車易」累積超過40萬市民訪問平台

署方又指，隨着八達通「Call車易」於近月推出，至今已累積超過40萬市民訪問平台，並有逾萬部的士在平台上線，近四成訂單由車隊完成，車隊訂單完成率76%，可見車隊對平台反應良好，成功為車隊帶來更多元化的客源。

現時，五支車隊的司機平均年齡只有47歲，較行業平均的60歲為低，當中兩成司機介乎30至39歲，署方形容「為業界帶來新氣象」。

署方又指，由於車隊營辦商對旗下司機亦作有效管控，的士車隊所接獲的投訴數字比一般的士為低，而涉及意外的數字亦相對較低。發言人指，署方會密切監察的士車隊營辦商的服務質素、表現和水平，並繼續留意市民對車隊的士服務的需求。