Save Lily｜父母指社署未保障Danny獲人道對待　今向高院申保護令

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】「Save Lily」事件中的父母日前控訴，正由收容所照顧的幼子Danny健康轉差，限期社署在7天內採取措施改善。兩人於周四（30日）再發聲明月，社署未有採取任何措施保障其幼子Danny免受不人道對待，加上任意羈留、未尊重家庭生活的權利，因此今日（31日）會向高等法院為Danny申請人身保護令。



Danny的父母曾偉邦及關佩仙6月26日在西九龍法院出席閉門聆訊，結果法庭就Danny頒下3年的保護令，交社署照顧。（葉志明攝）

接獲部份保護令法定文件 發現社署未提出「重大傷害風險」

Danny的父母曾偉邦及關佩仙表示，周三（28日）收到部份有關Danny保護令的法定文件，發現社署將Danny與父母分離，並未能指出任何重大傷害風險，例如：實質身體受傷、營養不良或嚴重疏忽等。而根據6月初的兒童評估報告，Danny的健康狀況與同齡嬰兒無異。不過，負責醫生仍建議分離Danny，因為父母沒有接種疫苗和接受產檢。

聲明指出，在多方專業會議報告中，各專業只確認Danny由父母照顧存在「風險因素」，並未確認法定要求的「重大傷害風險」。雖然各專業仍認定，Danny的個案屬於成立的疏忽個案，但未提出任何證據支持。

「Save Lily」發起人曾先生及關小姐（資料圖片/李家傑攝)

稱因父母拒絕疫苗和產檢 遭社署強迫與兒分離

聲明又引用案例稱，社署無權因為父母不接受疫苗和產檢，而將Danny與他們分離。社署亦無權限制父母與Danny的會面次數與時間，因為社署從未證實會面會產生任何不良影響。

兩人表示，6月3日及6月26日在少年法院的聆訊，社署並未向法院披露部份法定文件，包括：表格11.3兒童評估報告（醫學）、多方專業會議紀錄及報告。兩人認為，聆訊未符合《公民及政治權利國際公約》第14條的規定。

而裁判官未有審閱有關文件，判決也必定不穩妥。而到目前為止，父母仍未取得所有保護令的法定文件，明愛醫院已確定，不能依從法例於40天內披露Danny的醫療記錄。

Danny父母曾偉邦及關佩仙表示，如果社署沒有在7日內採取措施保護Danny的人權，他們會要求法庭介入。（資料圖片）

指社署藉法定權力迫Danny打針 去信促暫緩執行

聲明表示，即使父母表明反對，社署仍決定運用法定權力，強迫Danny接種疫苗。兩人認為情況十分罕見。即使Lily被瑞典下保護令，但瑞典當局仍不會違反父母的意願，強迫Lily接種疫苗。

兩人表示，已經去信社署，要求暫緩執行接種疫苗決定，因為需時諮詢法律意見及申請司法覆核。此外，兩人稱今日（31日）下午會向高等法院為Danny申請人身保護令，以保障Danny的健康和人身安全。