新皇崗口岸｜通關便利衝擊本地市道?　議員稱需提升自身吸引力

立法會正審議《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，目標於7月31日前完成立法。重建後的皇崗口岸實施「一地兩檢」和「合作查驗、一次放行」，令兩地往更便捷，有意見擔心會衝擊本港零售和飲食業，立法會議員陳恒鑌今日（16日）在電台節目指，有關顧慮合理，強調香港需要提升自身的吸引力，例如舉辦更多特色活動，吸引旅客來港。跨境快線副總經理蔡順基則表示，新線路的開通無疑會為現有營辦商帶來競爭，但相信整體的市場需求也會增加，有更多不同的交通工具提供服務對市民來說是一件好事。



新皇崗口岸。（香港01攝）

陳恒鑌接受港台節目《千禧年代》訪問時指，政府為解答議員疑問已安排多場簡介會，詳細講解「合作查驗、一次放行」的運作、法律及技術安排。他指出，新條例旨在將口岸部份範圍劃為「港方口岸區」以實施香港法律，此乃實行新通關模式的必要法律基礎。陳恒鑌表示，由於兩地均已做好充分準備，加上港方具備類似的通關管制經驗，相信條例草案在審議中不會遇到太大阻礙，可望順利通過。

新皇崗口岸預計通關時間可縮減至5分鐘內，陳恒鑌強調，「合作查驗、一次放行」模式將大大簡化通關流程，市民由以往需分別在兩地排隊過關，簡化為「排一次隊、接受一次檢查」，為往來兩地的市民提供極大便利。

議員稱本港須提升自動吸引力 多辦特色活動吸客

對於有聲音擔心24小時及快捷通關會加劇港人北上消費，從而衝擊本港零售和飲食業，陳恒鑌認為有關顧慮合理，強調香港需要提升自身的吸引力，例如舉辦更多特色活動，吸引旅客來港。

2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為民建聯陳恒鑌。（資料圖片/湯致遠攝）

亦有意見關注兩地的居住和租務市場會受影響，陳恒鑌指確實有這個可能，如果交通變得非常方便，有些人可能會選擇在內地居住，在香港上班，但他表示相信有關問題取決於香港和內地兩地的房價和生活成本的差距。

新口岸解決通關瓶頸 料啟用後客流培增

香港非專利巴士聯會主席、跨境快線副總經理蔡順基則表示，業界對新皇崗口岸的開通持極為支持的態度。他分析指，現時的臨時口岸由於設施和空間所限，通關能力早已飽和；而新口岸的設計和全新通關模式，將解決相關瓶頸。蔡順基預期，新口岸啟用初期的客流量將較現時呈成倍增長。

針對政府規劃的新跨境巴士服務，蔡順基認為，新線路的開通無疑會為現有營辦商帶來競爭，但但另一方面，相信整體的市場需求也會增加，所以有更多不同的交通工具提供服務，對市民來說是一件好事。他透露，業界目前正與政府相關部門保持緊密溝通，並希望在口岸啟用初期提供充足的運力，同時會根據實際客流調配班次。