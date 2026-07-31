林逸華律師行未再申保密權　辯方指欺詐有表面證供　官撤申請

旺角林逸華律師行被指與一疑為新型撞車碰瓷黨有關連，警方今年2月曾到律師行搜查，並檢取多箱文件。該律師行指警方檢取的大部份文件中，涉及客戶指示和醫療報告等，指該些文件受「法律專業保密特權」保護，該律師行申請司法覆核(HCAL417/2026)，要求頒令該些文件受保密權保護。案件原定今(31日)在高等法院審理，律師行並無派代表出席，辯方律師卻向法庭透露，律師行不會繼續訴訟，又指辯方又指，欺詐指控有強的表面證供，法官遂撤銷是次司法覆核。



申請人為林逸華律師行，答辯人為警務處處長和裁判官林子康。

旺角林逸華律師行被指與多宗「碰瓷黨」事件有關而受查。（資料圖片／戴慧豐攝）

高等法院原於今天處理林逸華律師行的覆核申請，但辯指律師行將不會繼續訴訟。(黃浩謙攝)

辯方指欺詐指控有強的表面證供

申請人今未有派代表或律師出席聆訊，答辯方的代表在庭上透露，申請人不再繼續訴訟，也沒有呈交證據。答辯人因而要求法官撤銷司法覆核，又強調欺詐指控有強的表面證供。法官遂撤銷訴訟，並於下周一頒發判辭，解釋理據。

申請人指警方檢取了68個檔案

申請人於本年2月申請司法覆核，他們指警方持法庭手令，到旺角彌敦道636號招商永隆銀行中心的林逸華律師行搜查。警員共檢獲68個檔案，指該些文件涉及欺詐、企圖欺詐和使用虛假文書等罪行。

申請人指其中66個檔案涉保密特權

警方同月10日去信律師行，指已把該些檔案密封保管7天，受影響人士期間可以向警方提出，該些檔案受「法律專業保密特權」保護。律師行其後回覆警方，指68個檔案中，其中66個受「法律專業保密特權」保護。

指61客戶無指示要放棄保密權

入稟狀續指，根據香港律師專業操守指引，律師有責任就客戶的事務保密。除非客戶授權或放棄相關保密權等，否則律師不能洩露相關資料。而該66個檔案涉及至少61名客戶，他們均沒有向律師行發出指示，放棄該保密權。

該些文件涉醫療報告及書信等

入稟狀強調，「法律專業保密特權」受《基本法》保障。而在本案中，該66個檔案分別涉及客戶指示、準備法律意見的文件、醫療報告和與訟各方的書信等，受「法律專業保密特權」保護。雖然因該些文件或涉及欺詐罪行，令它們不受「法律專業保密特權」保護，但律師行指現時並不知道警方調查的詳情。而作為客戶的法律代表，律師行有責任就該些文件，提出它們受「法律專業保密特權」保護。律師行因此要求法庭頒令，該66個檔案受「法律專業保密特權」保護。

此外，香港律師會於本年4月，委任羅拔臣律師事務所為介入中介人。