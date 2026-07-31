Save Lily｜父母不滿社署為Danny接種疫苗　哭訴申人身保護

「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny後，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕。法庭早前因應社署申請，頒布為期3年的保護令，期間Danny交由社署看管。Danny的父母今（31日）到高等法院，為Danny申請人身保護令，並指Danny現由收容所照顧，其健康情況每況愈下，同時社署亦在違反他們意願下，強迫其Danny接種疫苗。



他們直指，社署對實施虐待Danny，亦任意羈留。其中父親謂：「我哋好擔心我哋嘅仔，我哋同佢分開好耐啦.......喺一個好殘忍嘅行為嚟……」他又哭訴稱：「希望社署收手....我哋只係哀求社署你高抬貴手，唔好再虐待Danny，唔好再任意羈留Danny啦。」



關女士指社工在場母乳哺育受影響

Danny的父母曾偉邦及關佩仙今在入稟前，會見記者。(朱棨新攝)

Danny的父曾偉邦稱申請人身保護令是無可奈何。(朱棨新攝)

Danny的父母曾偉邦及關佩仙在庭外哭訴，求社署放手。(朱棨新攝)

Danny父親曾偉邦在庭外發言時激動落淚，哀求社署高抬貴手。(朱棨新攝)

仙今在入稟前，會見記者。其中關佩仙指，現時Danny由收容所照顧，他們每星期只可以探望兒子兩次，每次45分鐘至1小時，而且每次會見都要由社工在場。在此情況下，母乳哺育受到影響。

曾強調可專業照顧兒子

關佩仙又質疑，可以和曾偉邦二人共同照顧兒子，但在收容所的人手比例則有所不及，擔心收容所對兒子的照料不足。她認為，收容所的生活不適合兒子，其兒子在健康等各方面都轉差，希望兒子返家。曾偉邦補充，他是物理治療師，可以專業照料兒子，但社署拒接納此安排。

指社署違反意願下為其子接種疫苗

此外，兩人亦質疑社署強迫其兒子接種疫苗。關佩仙指，對兒子接種疫苗有擔憂，又指以往有男嬰接種疫苗後不治，她指作為父母自然擔心。她質疑，社署在違反他們的意願下，要其兒子接種疫苗，又指即使Lily被瑞典頒下保護令，但瑞典當局仍不會違反父母的意願，強迫Lily接種疫苗。

質疑社署向兒子施虐

曾偉邦續指，3歲以下兒童不適合在收容所住宿，加上社署不讓他們經常探望兒子，令兒子「斷奶」，質疑社署向兒子實施虐待，亦任意羈留其兒子。

稱作申請屬無可奈何

曾偉邦續指，他們採取容忍態度，不就保護令上訴，惟社署反為「欺負」他們，倒果為因，把責任推給兩人。他們是次是在無可奈何下，才申請人身保護令。

曾稱希望社署收手

曾偉邦談至此處，開始哽咽，謂：「我哋好擔心我哋嘅仔，我哋同佢分開好耐啦，每個禮拜淨係見到兩次，喺一個好殘忍嘅行為嚟」。他又哭訴：「希望社署收手....我哋只係哀求社署你高抬貴手，唔好再虐待Danny，唔好再任意羈留Danny啦」。他希望法庭「可以阻止佢哋繼續虐待Danny」，但同時坦言不會對法庭的處理有很好期望。