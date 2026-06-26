Save Lily｜Danny交社署保護　父哽咽反問孩子交專業定父母照顧好

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】被形容是「非常父母」的曾偉邦及關佩仙，今午(26日)在西九龍法院的閉門聆訊中，得知法庭就兩人兒子Danny頒下3年的保護令後，曾先生在庭外稱，Danny入收容所3星期便發高燒，入院10小時都未好轉，他與關到醫院24小時照顧，Danny便好轉過來，他哽咽說：「究竟係專業嘅照料好啲，定係父母嘅照料好啲。」他又稱現時不打算就命令提出上訴，但希望能增加探望Danny的機會。

Danny父母曾偉邦及關佩仙。(陳曉欣攝)

曾先生與關小姐曾因被指疏忽照顧兒子而被捕。（香港01）

曾與關二人在家中誕下幼子Danny，但為兒子申請出世紙時，其父一度拒絕交出其DNA證據。（香港01攝）

Danny父母曾偉邦及關佩仙，在庭外透露法庭就其兒子Danny頒下3年的保護令，並交由社署看管。(陳曉欣攝)

兩人的女兒Lily，現在仍於瑞典並交當地的家庭照顧。（受訪者提供圖片）

Lily與父母在瑞典的生活照。（受訪者提供圖片）

指法庭行禮如儀

法庭今早排到約中午1時，才處理男嬰Danny的案件，亦拒絕讓傳媒入庭旁聽。Danny的父親曾先生在散庭後稱，他覺得法庭行禮如儀，又說：「我哋畀再多理據都係一樣會過保護令。」他明言感到失望，但考慮到勝算情況後擬不上訴。他指Danny被接走時狀況良好，社署報告主要關注將來有風險影響Danny的福利。他指報告指二人不接受自願性醫療，例如疫苗和新生嬰兒檢查等，曾認為Danny能夠在不接種疫苗下，藉定期檢查降低風險，惟不被接納。

父母去醫院照顧Danny便見好轉

曾稱Danny在收容所3星期內一度發高燒，入院10小時仍未好轉，直至他和女友關女士到醫院24小時照顧，Danny病情才好轉，他哽咽說：「究竟係專業嘅照料好啲，定係父母嘅照料好啲，大家係有眼見嘅，但係法庭同社署係見唔到㗎。」

希望能增加探望Danny的次數

曾又稱，在保護令下，Danny的住所和醫療安排，以及父母的探望權，均由社署決定。二人目前每周可探望Danny一次，他希望更多溝通後可增加探望次數。

關女士覺保護令未考慮家長的強項

關女士則認為，保護令着重評估潛在風險，沒考慮家長的強弱項，全盤接納專家意見，對二人而言不利，關說：「唔係話單純我哋兩個父母係咪特別有問題、特別非常，所以就會有呢個保護令啦。」

認為署方關注的醫療項目無迫切性

關強調與醫護人員有足夠和深入溝通，討論過非緊急的醫療是否「Now or never(現在或永遠)？」她認為與醫護的方向一致，又指署方關注的醫療項目沒迫切性，會議上署方專家沒探討自願性醫療會否帶來其他問題。

見Danny練習轉身感欣慰

曾又稱，Danny昨日仍有少許咳嗽，識講「BB話」和玩遊戲，會自己練習轉身，二人感到欣慰。兩人未來會與社工溝通能否短暫接Danny回家，但Danny回家住或是1，2年內的事。

指Lily是中國公民認為瑞典當局監生搶人

至於他們的女兒Lily，曾稱對瑞典開始轉移撫養權的程序感到擔心，將就聆訊表達意見。曾指他、關和Lily都是中國公民，只有本港法庭可以審理撫養權事宜。若瑞典當局把Lily當成瑞典人處理，等同：「監生咁搶人走。」

關早前在港的家中分娩，誕下幼子Danny後，因兩人一度拒交DNA樣本，關與曾疑疏忽照顧兒童被捕，Danny其後交社署照顧。另外，兩人早前在瑞典誕下的女兒Lily，則被當地政府接走，當地政府現正打算把Lily交當地家庭照顧。