銅鑼灣希慎道美容院涉非法售賣受管制成份外用藥 40歲女子被捕
撰文：林子慰
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衞生署今日（31日）公布，銅鑼灣希慎道一間美容院，涉嫌違法販賣一款含有未標示受管制藥物成分的外用產品「Dermasa」，署方聯同警方採取執法行動，拘捕一名40歲女子。
衞生署早前跟進一宗投訴，從銅鑼灣希慎道一間美容院購買名為「Dermasa」的樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，樣本含有「丙胺卡因」，以及屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下第1部毒藥的「利多卡因」和「丁卡因」。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。
「利多卡因」、「丁卡因」及「丙胺卡因」均為局部麻醉藥，外用以緩解局部疼痛。常見副作用為過敏反應。含有「利多卡因」、「丁卡因」及「丙胺卡因」的複方產品均屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於獲授權毒藥銷售商（即藥房）憑醫生處方購買。
衞生署表示，繼續調查事件和採取適當跟進，呼籲已購買上述產品的市民應立即停止使用，如有疑問或使用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予香港灣仔告士打道5號稅務大樓41樓4105室衞生署藥物辦公室銷毀。
根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪，最高罰款100,000元及監禁兩年。