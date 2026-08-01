AEON旗下DAISO等$12店半年執4間　8.1起下調價格　顧客嫌貴冀七算

【AEON／DAISO／Living Plaza／12蚊店／減價】永旺香港百貨AEON旗下的Living Plaza及Daiso Japan今年內最少有4間香港分店結業，最近日圓匯率跌至近40年低位，AEON宣布由周六（8月1日）起，原價200日圓或以上的商品價格全面下調，為近15年來首次減價。按最新價格對照表，「起跳價」仍然維持12元不變，其他貨品跌幅介乎一至兩成，當中又以200日圓及400日圓貨品跌幅最高。



有顧客認為減價後仍然昂貴，認為貨品至少七算（即每100日圓兌7港元）才能提高消費意欲。經濟學者李兆波分析，暑假港人遊日消費，以及長期受到網店及實體店雙重夾擊，AEON難免要出招下調價格，並建議貨品減至八算提高競爭力。



荃灣西灣景廣場DAISO位於AEON STYLE，2026年8月1日店內已放滿最新的價格對照表。（歐陽德浩攝）

由今年8月1日起，原價200日圓或以上的商品價格全面下調。（歐陽德浩攝）

AEON永旺香港百貨︰8.1起商品價格全面下調

永旺香港百貨有限公司（AEON）旗下的Living Plaza及Daiso Japan周五（7月31日）在社交平台公布，由今年8月1日起，原價200日圓或以上的商品價格全面下調，包括生活雜貨、食品及文具精品等，同時為響應環保，店內將逐步取消產品包裝上的價錢貼紙，顧客可參考店內價格對照表查閱售價。

「起跳價」12元維持不變 其他日圓定價貨品最高減兩成

根據最新價格對照表，包裝未有標示價格的貨品維持12元不變，日圓150円貨品維持港幣20元不變，其他標示價格全面下調。當中以200円及400円貨品跌幅最高，分別由港幣35元減至30元，以及由港幣50元減至40元，跌幅達兩成；至於1000円貨品跌幅最低，由港幣100元減至90元，跌幅僅一成。

包裝未有標示價格的貨品維持12元不變。（歐陽德浩攝）

由7月31日至8月2日更推出買四送一優惠。（歐陽德浩攝）

2011年起10蚊店正式變12蚊店 近15年來首次減價

翻查資料，本港的「日式12蚊店」（前身10蚊店）可追溯至2000年，當時永旺百貨進軍香港開設「JUSCO十元廣場」，直至2011年9月23日全線貼出告示公布，受日圓匯率持續高企影響（當年匯率曾高達十算、即每100日圓兌10港元），營運成本飆升，為維持競爭力及業務的靈活性，同年10月1日起加價至12元，同時「十元廣場」亦會改名為「Living PLAZA」。

換言之，雖然永旺百貨兩品牌的「起跳價」仍然維持12元不變，但永旺百貨今次調整可謂是近15年來首次減價。另外，兩品牌除了「破天荒」降價，由7月31日至8月2日更推出買四送一優惠，惟同類型家品店JHC真好城（舊稱日本城），近日也在推出買四送一優惠。

同類型的家品店JHC真好城（舊稱日本城），近日也在推出買四送一優惠。（歐陽德浩攝）

同類型的家品店JHC真好城（舊稱日本城），近日也在推出買四送一優惠。（歐陽德浩攝）

今年內最少有4間分店結業 Living Plaza佔3間

此外，永旺百貨兩品牌今年內最少有4間香港分店結業，其中Living Plaza荃灣麗城店將於明日（2日）結業、屯門兆禧店7月2日結業、將軍澳坑口南豐廣場店3月8日結業，並由真好城（舊稱日本城）接手進駐；而Daiso Japan也有葵涌石籬店在7月12日結業。

Living Plaza及Daiso Japan由今年8月1日起減價。（歐陽德浩攝）

Living Plaza及Daiso Japan由今年8月1日起減價。（歐陽德浩攝）

顧客嫌減價後仍然昂貴︰起碼七算才能提高消費意欲

記者周六（8月1日）到荃灣西灣景廣場DAISO觀察，發現店內已放滿更新後的價格對照表。顧客梅先生趁假日與家人逛商場，他表示進店前不知道全線下調價格，又指平日較少外出購物。被問到下降幅度是否足夠，他認為減價後仍然昂貴，認為貨品至少降至七算（即每100日圓兌7港元）才能提高消費意欲。約半小時過後，記者目睹他兩手空空離開店舖。

都唔夠啦，如果1000円對返90蚊即係九算，𠵱家（日圓匯率）四七算，都好似仲未係好夠囉。 顧客梅先生

梅先生認為降價後仍然昂貴，認為至少七算（即每100日圓兌7港元）才能提高消費意欲。（歐陽德浩攝）

謝小姐期望其他日本品牌商戶能跟隨一同降價。（歐陽德浩攝）

稱人流無分別 冀其他日本品牌商戶跟隨一同減價

顧客謝小姐表示，觀察到店內人流與平時周末沒有分別，又指每個月只到DAISO購物一至兩次，每次只買數十元，因此認為減價實質的影響不大，但她期望其他日本品牌商戶能跟隨一同減價。「我又冇乜成日買嘅嘢，我覺得就算佢減唔減都唔係好大分別。」

減價首日，有顧客觀察到店內人流與平時周末沒有分別。（歐陽德浩攝）

永旺百貨兩品牌（Living Plaza及Daiso Japan）今年內在香港最少有4間分店結業。（歐陽德浩攝）

經濟學者李兆波分析兩原因減價︰暑假遊日旺季、網店實體店雙重夾擊

每年遊日數次的經濟學者李兆波分析指，日圓匯率近月跌得「慘烈」，適逢暑假為港人遊日旺季，市民即使選擇到其他地區旅遊，也可拜托遊日的親朋好友代購，加上近年家品店的競爭激烈，網購平台有淘寶及拼多多等，實體店則有3COINS及JHC真好城等，他認為若永旺百貨不調整價格，對營業額更為不利，也難以維持競爭力。

李兆波建議永旺百貨參考DONKI的策略，關閉利潤低的分店，採取更進取的減價攻勢，雖然香港營商成本高，減價將影響利潤，惟薄利多銷為目前其中的出路。他指，日圓已跌至近40年來低位，惟減價幅度明顯不足，若以「起跳價」12元貨品為例，建議減至八算（即每100日圓兌8港元）。

去日本買我當5蚊先啦，咁8蚊我就覺得有吸引力喇。 經濟學者李兆波

經濟學者李兆波認為，「起跳價」12元貨品應減價至8元才有吸引力。（資料圖片）

恒大市場系高級講師殷暉表示，實體店的營運壓力巨大，資金流不足。（受訪者提供圖片）

恆大學者殷暉︰定位不如JHC真好城及DONKI等清晰

恆大市場學系講師殷暉分析，近年港人習慣在內地網購平台購物，甚至連二手交易平台閑魚也來港發展，惟商場租金高企，實體店的營運壓力巨大，資金流不足，從京東去年收購佳寶超級市場可見端倪，而永旺百貨兩品牌的定位尷尬，不如JHC真好城及DONKI等清晰，只能減價吸引顧客。