過年減價｜AEON全線貨品有折 市民：今年其他商户也多了折扣
撰文：洪戩昊
出版：更新：
百佳、惠康、屈臣氏及萬寧昨日（7日）不約而同推出88折優惠，AEON也由昨日（7日）起一連兩日推出「賀歲大激賞」，全線貨品根據種類分別有八折、九折及九五折。
有今日到AEON購物的市民指，留意到其他商户也多了折扣。被問及是否認為與零售業市道不佳有關，她則表示作為消費者，僅關心價錢是否便宜。而雖然到處也有折扣，她也不擔心貨品質量，「應該唔會（唔好）嘅，呢度多數日本、韓國貨，咁貴又咁多人食。」
顧客買貴貨 指慳多啲
全線貨品根據種類有不同折扣，其中衣服、飾物、袋等有八折。現場有背囊作價1,850元，折後售1,480元，減了370元。
何氏夫婦到了該區域選購背囊。何先生指，其他店舖的定價也不會這麼便宜，他也有意選購一些原價較貴的貨品，因為能節省更多金錢。他們從朋友口中得知AEON有八折，故特地到現場「掃平貨」。他們主要選購衣物，已買了兩件衣服予家人；其後亦會到超市買食材，順道辦年貨。
AEON會員顧客：今年多了折扣
楊小姐則是在附近吃飯、剛好路過，看到有折扣便順道購物。她強調，不會因為折扣而特別選購某種貨品，只會購買合用的東西；她今日亦只買了去水渠消毒用品及衣物防潮用品等。作為AEON會員的她亦表示，留意到AEON今年做多了折扣。
市民：其他商户也多了折扣
在所有貨品九折的超市選購食材的李女士則指，不只AEON，其他商户也多了折扣。被問及是否認為與零售業市道不佳有關，她則表示作為消費者，僅關心價錢是否便宜。而雖然到處也有折扣，她也不擔心貨品質量：「應該唔會（唔好）嘅，呢度多數日本、韓國貨，咁貴又咁多人食。」
