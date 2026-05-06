AEON提早撤出九龍城廣場再掀拆卸傳聞　場方發聲明澄清無重建計劃

近月停業休整的九龍城廣場AEON，其母企永旺發公告指，該店提前至2026年5月15日或之前終止租約。公告又指，是次提早撤出讓集團得以避免與重建時間表相關之不確定因素，並避免進一步投資不再符合現代零售標準之陳舊基礎設施。



九龍城廣場今午（6日）發聲明指，AEON須按照終止協議，於 2026年5月15日前完成交吉程序並交還業主。就「重建計劃」，九龍城廣場表示要嚴正澄清目前並無任何重建計劃，亦不存在任何已落實之重建時間表，相關內容純屬失實及誤導性消息。



九龍城廣場。（資料圖片/歐嘉樂攝）

近月九龍城廣場屢有租戶離場，並傳出拆卸重建計劃，九龍城廣場於今年3月曾回覆《香港01》查詢時，表明現階段未有任何重建安排。不過，隨着AEON九龍城廣場分店提早離場，又再傳出拆卸重建之揣測。

根據永旺在公告中指，九龍城廣場AEON分店原本租約維持至2027年7月31日，考慮到該店現時每月產生巨額基本租金及經營開支承擔約480萬元，故提前至2026年5月15日或之前終止租約，以減少經常性現金流出。

公告又指，考慮不斷變化之商業環境及九龍城廣場之重建計劃，鑑於該地段已獲批改作住宅用途，店舖之長遠經營可行性受限，且集團或會因業主之重建工程而面臨日益加劇之干擾，是次提早撤出讓集團得以避免與重建時間表相關之不確定因素，並避免進一步投資不再符合現代零售標準之陳舊基礎設施。

九龍城廣場澄清目前並無任何重建計劃，亦不存在任何已落實之重建時間表，相關內容純屬失實及誤導性消息。（九龍城廣場Facebook）

九龍城廣場今日在社交媒體發文指，就近日有關AEON之相關消息及坊間流傳之不實傳聞發出聲明。聲明指AEON須按照終止協議，於5月15日前完成交吉程序並交還業主，相關安排現正按程序進行中。

九龍城廣場續指，就近日有部份媒體及網上言論提及九龍城廣場涉及「重建計劃」或「重建時間表」等內容，現嚴正澄清廣場目前並無任何重建計劃，亦不存在任何已落實之重建時間表，相關內容純屬失實及誤導性消息。九龍城廣場表示，將繼續維持正常營運，並持續優化商場設施、商戶組合及推廣活動。