農曆新年｜百佳、惠康、萬寧、一田、AEON　各超市營業時間一覽

今日是年廿九（16日），各商鋪準備「收爐」。本文整理多間超市營業時間，包括百佳、惠康、屈臣氏等，避免新建期間「摸門釘」。



百佳大部份分店年廿九正常營業，年初一大部分分店早上10時起營業至晚上8點，年初二早上8時起營業至晚上9時，年初三起回復正常營業。（倪清江攝）

百佳大部分分店年初一朝十晚八營業

百佳大部分分店年廿九正常營業，年初一大部分分店早上10時起營業至晚上8點，年初二早上8時起營業至晚上9時，年初三起回復正常營業。

惠康大部份分店年廿九正常營業，年初一及年初二會在調整營業時間，農曆新年期間營業時間請留意各門市之通告或可以致電到惠康各分店查詢。（資料圖片）

惠康年初一、二調整營業時間

惠康大部份分店年廿九正常營業，年初一及年初二會在調整營業時間，農曆新年期間營業時間請留意各門市之通告或可以致電到惠康各分店查詢。

屈臣氏各分店會於年初一及年初二調整營業時間，大部分店舖會於早上10時開始營業，到年初三起恢復正常營業時間。（倪清江攝）

屈臣氏大部分分店早上10時開門

屈臣氏各分店會於年初一及年初二調整營業時間，大部分店舖會於早上10時開始營業，到年初三起恢復正常營業時間。

萬寧部分分店年廿九延長服務時間至晚上9時或9時半，年初一初二或縮短營業時間，從上午11時營業至夜晚7時，初三會正常營業。（倪清江攝）

萬寧初一初二縮短營業時間

萬寧部分分店年廿九延長服務時間至晚上9時或9時半，年初一初二或縮短營業時間，從上午11時營業至夜晚7時，初三會正常營業。

一田各分店大年初一中午12時開門，營業至晚上9時。（譚曉彤攝）

一田年初一中午營業至晚上9時

一田各分店大年初一中午12時開門，營業至晚上9時。

優品360新年期間正常營業。（倪清江攝）

優品360

優品360新年期間正常營業。

AEON在年廿九會延長營業至晚上11時半，年初一由中午12時營業至晚上8時，年初二起照常營業。（倪清江攝）

AEON初一中午啟市

AEON年廿九會延長營業至晚上11時半，年初一由中午12時營業至晚上8時，年初二起照常營業。

759阿信屋在農曆新年期間會縮短營業時間，年初一初二由早上10時營業至夜晚8時，初三營業至晚上9時，初四照常營業。部分分店營業時間或有不同。（倪清江攝）

759阿信屋在農曆新年期間會縮短營業時間，年初一初二由早上10時營業至夜晚8時，初三營業至晚上9時，初四照常營業。部分分店營業時間或有不同。（倪清江攝）

759阿信屋縮短營業時間

759阿信屋在農曆新年期間會縮短營業時間，年初一初二由早上10時營業至夜晚8時，初三營業至晚上9時，初四照常營業。部分分店營業時間或有不同。