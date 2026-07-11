疑似呂方搭網約車與司機爆粗互罵　沈震軒發聲斥司機行為不當

近日網絡上瘋傳一段「車Cam」影片，片中一名疑似資深歌手呂方的男乘客，在乘搭網約車時因目的地導航定位出現偏差，與司機發生激烈口角，雙方更一度爆粗互罵，引發全網熱烈討論。

乘客後來妥協，叫司機開門，但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』，向後『掰』呀....」但該乘客使勁也開不到，「七X嘢向後『掰』X你老X！」（網上片段）

呂方。

沈震軒過往曾透露自己偶爾會開網約車補貼生活費，並獲得乘客極高評價，昨日他也在社交平台Threads轉發相關新聞。他坦言雖然對事件的來龍去脈不完全了解，但對於司機將影片上傳網絡「公審」乘客的行為感到非常不妥，並大談自己對服務業及人與人之間關係的看法。

沈震軒感嘆同行應多一分體諒。（IG: sammysumchunhin)

沈震軒感嘆同行應多一分體諒 斥公審行為「絕對不應該」

在談到對這宗娛樂熱話的感受時，沈震軒直言處理手法有欠妥當，他表示：「今日睇到呢個新聞，雖然呢條片嘅來龍去脈我唔一定完全了解，但係既然係車cam片，咁即係最大可能性係個司機自己放上網。作為做服務性行業嘅一份子，同埋一個有責任心嘅司機，其實如果個客人已經話咗俾你聽係導航出錯，點解唔可以做多少少幫一幫個客人呢？」

雖然有不少網民認為司機只是按章工作，跟隨導航行駛並沒有錯，但沈震軒認為人情味同樣重要：「雖然話司機確實有自己嘅道理、沒有錯，因為佢確實係跟導航行。但係大家都係喺同一個城市一齊生活嘅市民，互相幫助、互相體諒，為何不可？最後仲要將呢一條片擺上網公審佢嘅乘客。唔理被公審嘅係明星定係普通市民都好，呢一個行為就絕對唔應該。」

網民大讚沈震軒「講得中肯」

沈震軒的言論隨即獲得大批網民讚同，不少人留言稱讚他「三觀超正」、「講得好中肯」，認為現時不少網民或服務業從業者動輒將影片放上網「網絡裁判」，確實有侵犯個人私隱及公審之嫌。目前相關影片已引來個人資料私隱專員公署的關注，並已要求相關社交媒體平台移除該段影片。