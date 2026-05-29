Comic Con 2026｜首日人流旺　廣州客專程來港Cosplay扮緋紅女巫

【Comic con/comic con hk/comic con 2026】首屆香港Comic Con 2026今日（29日）開鑼，一連三日在灣仔會議展覽中心舉行。由於反應熱烈，早上有眾多參加者在場外排隊，一度大排長龍。下午會場相當熱鬧，不少Cosplayer打扮成知名的歐美動漫角色，與入場人士打卡。有廣州遊客專程為參與Comic Con來港，並購買3日門票，她用了一個半小時，打扮成漫威（Marvel）超級英雄「緋紅女巫」（Scarlet Witch），認為活動的氣氛好，歐美動漫的元素會較廣州的動漫節多。



香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在會展舉行，是活動首度在港舉行，下午會場人頭湧湧。（董素琛攝）

香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在會展舉行，是活動首度在港舉行，下午會場人頭湧湧。（董素琛攝）

香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在會展舉行，是活動首度在港舉行，下午會場人頭湧湧。（董素琛攝）

香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在會展舉行，是活動首度在港舉行，下午會場人頭湧湧。（董素琛攝）

香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在會展舉行，是活動首度在港舉行，下午會場人頭湧湧。（董素琛攝）

香港Comic Con 2026今（29日）起一連三日在會展舉行，是活動首度在港舉行，下午會場人頭湧湧。（董素琛攝）

香港Comic Con 2026今日（29日）開鑼，一連三日在灣仔會議展覽中心舉行。由於是首屆舉行，反應異常熱烈，早上有眾多參加者在場外排隊，一度大排長龍。

今午2時30分所見，會場依舊人頭湧湧，Cosplayer打扮成多個知名的歐美動漫角色，迪士尼的艾沙（Elsa）及安娜公主、漫威的蜘蛛俠、哈利波特中的佛地魔等，他們成為其他參加者的打卡對象，現場氣氛熱鬧。今早有網民在社交平台Threads發文，指會場外參加者大排長龍等候入場，即使購買與明星見面門票，亦不能加快，惟下午則未見此情況。

今早有網民在社交平台Threads發文，指會場外參加者大排長龍等候入場。（threads@_mudjo_）

今早有網民在社交平台Threads發文，指會場外參加者大排長龍等候入場。（threads@_mudjo_）

廣州遊客劉小姐（右）特意為Comic Con來港三天。（董素琛攝）

其中打扮成漫威超級英雄「緋紅女巫」的廣州遊客劉小姐，特意為參與Comic Con來港，打算在星期日回到內地。她說，花費一個半小時去裝扮，認為活動氣氛很好，香港有較多人認識此角色，來找她影相的人亦較多，「因為平時喺廣州嘅話，歐美（動漫）嘅含量會比較少，咁嚟到呢面就會發現，其實我都好多人認得呢個角色嘅，我覺得非常之開心。」

劉小姐續指，本打算購買含明星見面會的門票，但未能成功搶到，最終只好購買普通三日門票，認為價格以香港的物價而言可以接受。她說，在早上看小紅書時見有帖文提及要排隊很久，才決定要遲點來，但她約下午2時入場已暢通無阻。

林小姐（左）打扮成漫威反派「小丑女」來參展，認為活動氣氛非常好。（董素琛攝）

林小姐與內地網紅有合作，會將參與活動的過程放上小紅書及抖音作宣傳。她於早上7時起床準備，並用上兩小時化妝，打扮成漫威反派「小丑女」來參展，認為活動氣氛非常好，「好多東西沒看過，因為是歐美風，我覺得係比ACG更加特別。」她說，因不想排隊，已購買三日VIP門票。

羅小姐（左）打扮成星球大戰中的莉亞公主，認為會場的氣氛較想像中熱鬧。（董素琛攝）

Cosplayer羅小姐則打扮成星球大戰中的莉亞公主，認為此角色屬經典，會場的氣氛較想像中熱鬧，人流不俗，但相較在暑假期間舉行的動漫節規模則較少。她說，於早上11時已到達現場，見當時大排長龍，惟已購入特快票，故無受到影響。