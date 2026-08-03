姨丈涉卅多年前非禮姨甥女　曾投訴未跟進　事主日記寫下淫魔行為

六旬姨丈被指卅多年前5度非禮姨甥女，包括趁姨甥女睡覺或洗碗時摸她等。姨甥女後來移居美國，2016年見有人揭發多年前被性侵經歷後，諮詢社工後決定回港報警。姨丈否認指控，案件（DCCC901/2025）今（3日）在區域法院開審。



女事主作供時透露，她在約1990至1994年間，多番睡覺時被摸，被告會裝為她蓋被，她曾把事告知母親，惟母親正與其父辦離婚，怕影響家庭關係，沒進一步行動，只是不讓被告與她獨處。但她有把事件記在日記，並曾在日記中記下「淫魔」。



此外，案件今早審訊因一名警員遲到要延遲開庭，他到步後解釋因住得遠而遲到，負責案件的督察亦未有到庭，法官鍾偉強直言：「有少少過份。」要求秀茂坪警署總警司撰報告解釋。



被告LSH在區域法院受審。(黃浩謙攝)

被告曾任食環職員及輔警

被告L.S.H，現65歲，曾任食環職員兼輔警，被控5項非禮罪，指他於1990年夏天的某日至1994年的夏天期間，在九龍灣、西貢及屯門某單位，5度非禮當時年約12至16歲的女童X。

警員聲稱住得遠而遲到

本案原訂早上10時開庭，但因為負責本案的警員遲到，因而押後開審。該警員其後解釋，因住所偏遠而遲到，惟法官鍾偉強質疑：「呢個係理由嚟架？呢個完全唔係理由。」又稱：「成個法庭要等一個警察，因為住得遠？」

官要求總警司撰報告解釋

此外，因為負責本案的督察亦未有到場，鍾官斥：「我真係唔明而家警察部做緊乜？法庭制度嘅尊嚴基本上無晒，警察部對法庭嘅尊重去咗邊？」又指：「有少少過份。」要求控方撰寫報告予秀茂坪警署總警司報告事件。

被發現作非禮行為 被告扮幫事主蓋被

控方開案陳詞指，事主X在1978年的8月出生，被告是她的姨丈。1990年的夏天某日，她在房間內的上格床睡覺，感覺有人將手指插入內褲及掃其私處。事主X醒來見被告正非禮她。被告即縮手假裝幫她蓋被，然後離開。她當時大腦一片空白，沒有向他人提及此事。

父親偷看日記曾發現事主提及淫魔

至1992年的夏天，事主在西貢親戚家的客廳睡覺。未幾，她感覺有人從其左肩伸手入T恤內撫摸她的乳房。她醒來後，看到被告坐在其左側正在非禮她，時長約10秒。她感到害怕並向右轉身，被告隨即停止其行為。事主作供指，其父曾偷看其日記得知事件，並問其母：「淫魔係邊個？」該次為她第一次向父母提及事件。

在事主睡覺及洗碗時再摸

至1992年7月24日，被告及妻在事主家過夜，並睡在事主房的地板。事主趴著睡覺時，感到有人隔褲摸其臀及陰部外側，她發聲想吵醒他人不果，被告持續撫摸她2至3分鐘，事主轉身，被告假裝檢查其女兒的被。15分鐘後再撫事主數分鐘，事主不停轉身，被告終離開房間。在1992年8月14日晚上，事主當時年約14歲。案發時她在廚房洗碗。被告從後用手捏其臀部，歷時約5秒至8秒。

X睡覺發現被摸假裝睡覺

X供稱，在1994年夏天，被告與太太到屯門飲茶，被告向事主母親Y借鎖匙入屋。當時事主獨自在家睡覺，她半夢半醒感到有人伸手摸其臀及私處。她看到被告正在非禮她，惟因感到害怕，於是假裝睡覺。

母辦離婚未作進一步行動

被告再爬上她背部，用勃起的陽具壓在事主的臀部上，並磨擦兩至三分鐘。其後她把事件告訴母親。因為母親當時正與其父辦離婚，擔憂事主投訴會影響家庭關係，故她僅不允許被告與X獨自相處，未有進一步行動。事主其後在日記中記錄了上述事件。

2016年看到其他同遭遇人士的新聞後報警

在1990 年至1994年間，事主曾多次在不同場合向母親及朋友投訴被告。後來她們一家移居美國。至2016年8月，事主看到一些有類似遭遇人士的新聞，諮詢社工後決定回港報案。被告同年12月15日被捕，他警誡下保持緘默。