姨丈涉內地性侵姨甥女 事主認母曾索款及求銷案 被告脫非禮罪
撰文：陳蓉
出版：更新：
58歲姨長被指到中國內地探親時，兩度非禮智力有限的14歲姨甥女，女事主指姨丈曾摸其胸部和私處，又吻她的嘴及咬其乳頭等，惟辯方質疑，身形「健康大隻」的事主，應可推開身形偏瘦且只有約1.7米高的姨長，案情亦提到，事主母親曾向姨丈索款3.6萬以銷案，事主母亦確曾向警方求銷案但不果。暫委法官蘇文隆聽審3天後，今（9日）在區域法院裁決，裁定被告罪名不成立，書面裁決理由會稍後頒布。
被告Z.X（58歲）否認兩項非禮罪，指他於2023年9月17日，在中國廣東惠州某房子裏，兩度猥褻侵犯14歲女童X。
被告與X等人一同回鄉探親
控方案情指指出，女童X於2009年在香港出生，被評估為智力有限，其後被進一步診斷有抑鬱症。案發地點為X外婆於內地的住所，屬3層半高的樓房。案發時X與母親及被告等家人到內地探外婆，期間X竹六被告同住3樓不同房間。
X指被告兩度入房非禮
X稱她獨自在房睡覺時，被告曾入房摸其胸及吻她的嘴，又將手指放其私處約1秒，但沒有脫去她的褲子便離開。她指約2-5分鐘後，被告再入房，並趴在她身上，再吻她的嘴及伸手入睡衣摸她胸部，並有揑吻她的乳房及咬其乳頭。X在被告離開房間後告知外婆。被告在2023年10月6日被捕。
辯方質疑事主應能推開被告
辯方本周二(6日)盤問X時，形容她「健康大隻」，相反被告只有1.7米高且身材偏瘦，質疑她應有能力推開被告，亦可大聲呼救，X卻指被告很大力，她推不開，又稱當時不知家中是否有其他人。但她在盤問下，承認知其母曾向被告索款3.6萬以銷案，其母亦確曾到警署想銷案但不果，不過她並無參與。此外，辯方律師再追問X是否有遭被告否禮時，X又回答不知道。
蘇官早前裁定被告表證成立，但最後裁定他兩項非禮罪均不成立。
案件編號：DCCC305/2024
姨丈往內地探親 涉兩度入房非禮姨甥女 辯方指事主大隻應能反抗家族旅行揭丈夫偷食表姪女 認激戰逾10多次 人妻：姨丈好用嗎？25歲姨丈涉非禮13歲甥女 甥女睡夢中被摸醒 驚見姨丈的背影姨丈非禮姨甥減刑3分1 上訴庭指手狎私處並非最嚴重非禮行為六旬姨丈家庭宴會上捏姨甥女胸露淫笑 非禮罪成判囚44日姨甥女揭童年時遭性侵70次 姨丈今判監5年 官勸事主忘記不快