姨丈涉內地性侵姨甥女　事主認母曾索款及求銷案　被告脫非禮罪

58歲姨長被指到中國內地探親時，兩度非禮智力有限的14歲姨甥女，女事主指姨丈曾摸其胸部和私處，又吻她的嘴及咬其乳頭等，惟辯方質疑，身形「健康大隻」的事主，應可推開身形偏瘦且只有約1.7米高的姨長，案情亦提到，事主母親曾向姨丈索款3.6萬以銷案，事主母亦確曾向警方求銷案但不果。暫委法官蘇文隆聽審3天後，今（9日）在區域法院裁決，裁定被告罪名不成立，書面裁決理由會稍後頒布。



被告Z.X（58歲）否認兩項非禮罪，指他於2023年9月17日，在中國廣東惠州某房子裏，兩度猥褻侵犯14歲女童X。

被告ZX在區域法院被裁定兩項非禮罪均罪名不成立。(黃浩謙攝)

暫禾法官蘇文隆聽審3日，在第四天審訊即裁定被告罪名不成立。

被告與X等人一同回鄉探親

控方案情指指出，女童X於2009年在香港出生，被評估為智力有限，其後被進一步診斷有抑鬱症。案發地點為X外婆於內地的住所，屬3層半高的樓房。案發時X與母親及被告等家人到內地探外婆，期間X竹六被告同住3樓不同房間。

X指被告兩度入房非禮

X稱她獨自在房睡覺時，被告曾入房摸其胸及吻她的嘴，又將手指放其私處約1秒，但沒有脫去她的褲子便離開。她指約2-5分鐘後，被告再入房，並趴在她身上，再吻她的嘴及伸手入睡衣摸她胸部，並有揑吻她的乳房及咬其乳頭。X在被告離開房間後告知外婆。被告在2023年10月6日被捕。

辯方質疑事主應能推開被告

辯方本周二(6日)盤問X時，形容她「健康大隻」，相反被告只有1.7米高且身材偏瘦，質疑她應有能力推開被告，亦可大聲呼救，X卻指被告很大力，她推不開，又稱當時不知家中是否有其他人。但她在盤問下，承認知其母曾向被告索款3.6萬以銷案，其母亦確曾到警署想銷案但不果，不過她並無參與。此外，辯方律師再追問X是否有遭被告否禮時，X又回答不知道。

蘇官早前裁定被告表證成立，但最後裁定他兩項非禮罪均不成立。

案件編號：DCCC305/2024