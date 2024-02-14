25歲姨丈涉非禮13歲甥女　甥女睡夢中被摸醒　驚見姨丈的背影

年輕姨丈涉在姨甥女在其家留時，闖入甥女房間撫摸其私處。女童事後向母親揭發事件，並報警處理。姨丈否認兩項非禮罪，今（14日）在粉嶺法院受審。女童在錄影會面透露，她不時會到姨丈家暫住。期間某日清晨5時，被告突潛入她的房間，伸手入她的內褲撫摸私處約十多分鐘，原本沉睡的女童因而驚醒，並驚見姨丈的背影。



被告C.S.Y，今否認兩項非禮罪受審。控罪指，他於2022年3月某天及6月9日，先後在上水丙崗村某單位和大埔墟馬成徑某單位，非禮13歲女童X。

被告CSY否認非禮，在粉嶺法院受審。（資料圖片）

女童X每月約有兩星期在被告家留宿

女童X在錄影會面中透露，被告是她的姨丈，案發時約25歲，並與其太太（即X阿姨）居住於涉案兩個單位。X平日和母親同住於大埔某單位，但每個月約有兩星期會到被告家中居住。

以教導為由伸手入X內褲

首次非禮事件發生當天，X到被告的家中協助收拾東西，以準備搬家。凌晨約1時，X洗澡後在床上玩手機。期間被告進入房間，稱有東西要教導X，著她放下手機後，突然伸手進入X的內褲內撫摸其下體。X當時感到十分害怕，未有與被告有任何對話。約十多分鐘後，被告才停手並離開房間。

睡夢中有人入房摸X十分鐘

第二次事件發生於6月9日的清晨5時許，X當時在房間內睡覺，突然感到有人從其身後，伸手入她內褲內撫摸下體。X當時十分害怕，不敢郁動，更未有與對方說話。約十多分鐘後，該人才離開房間。X此時有望向該人的背影，認出是被告。

事後，X分別將事件告知當時的男友和母親。母親聞言叫X先到婆婆家住，事件其後報道處理。

案件編號：FLCC 778/ 2023