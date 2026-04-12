尖沙咀Pokémon卡專門店被偷兩卡值$25萬　35歲男被控盜竊明提堂

尖沙咀加連威老道Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」，上周四（9日）被賊人盜去兩張共值約25萬元的Pokémon卡，警方其後以涉嫌盜竊拘捕一名35歲姓伍本地男子，他現正被扣留調查。警方今日（12日）指，被捕人已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於明日（13日）上午在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中。



店舖在社交媒體上載失竊的兩張Pokémon卡牌照片。（網上截圖）

案發在上周四下午近3時半，警方接獲加連威老道嘉威大廈41C-D地舖一間Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」的職員報案，一名男子在店內盜竊兩隻市值總約25萬港元的Pokémon卡，其後往漆咸道南方向逃跑。

現場消息透露，一名戴口罩的男子，假扮顧客「睇卡」，期間擸走近門口櫃位兩張卡，據悉一張卡市值逾11萬元，另一張市值逾13萬元，合共約25萬元。賊人得手後立即奪門而出。案件由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，賊人上周五被捕。

尖沙咀一Pokémon卡專門店，被偷去兩張共值25萬元的Pokémon卡。（資料圖片/梁偉權攝）

據店舖網頁介紹，該店致力推廣 Pokémon 集換式卡片遊戲（TCG）文化，提供「換卡」服務 ，亦有銷售及舉辦卡牌比賽，所出售的PSA鑑定卡，售價由數百元至數萬元不等。

遇竊店舖一名有收藏及炒賣卡牌習慣的顧客廖先生透琀，部分舊卡已停產，例如1996年發行的最初版本寶可夢卡，已停止在市面發售，售價可超過10多萬元。而且部分角色較受歡迎，例如皮卡丘、噴火龍等，市值會更貴。

尖沙咀一Pokémon卡專門店，被偷去兩張共值25萬元的Pokémon卡。（資料圖片/梁偉權攝）