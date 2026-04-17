兩賊欲爆竊觀塘工廈Pokémon卡專門店　警埋伏拘捕　檢電鑽等工具

再有Pokémon卡牌專門店成爆竊目標。警方得知有賊人準備爆竊觀塘工廈一間專營遊戲卡店舖，東九龍總區刑事部以及觀塘警區刑事部人員今日（17日）進行聯合埋伏行動，至清晨時分，兩名賊人到達店舖，用電鑽毀壞門口的電鎖。 當時埋伏的警員迅速現身，制服兩名涉案匪徒，以「爆竊罪」拘捕兩名53歲及38歲的本地男子。



警方在現場檢獲一把電鑽、一支大錘、兩支鐵筆以及一塊木板。（陳浩然攝）

事件中，店舖沒有造成損失，警方在現場檢獲一把電鑽、一支大錘、兩支鐵筆以及一塊木板。 兩名被捕人士均為本地男子，年齡分別為53和38歲。 一人報稱為地盤工人，另一人則報稱無業，現正被警方扣留調查。案件交由觀塘警區重案組第一隊繼續跟進。

據悉，涉事店舖面積約400呎，為劏房單位，今年2月起經營，在社交媒體上有進行宣傳。賊人犯案前晚上曾到訪現場「踩線」。

警方觀塘警區重案組第一隊督察黃凱瑩指，遊戲卡牌近年掀起熱潮，屬於二手市場價值較高的一些物品，呼籲相關商戶或儲存遊戲卡的處所，可以考慮加強一些防盜措施，例如鎖好門窗、加強防盜警報系統以及閉路電視等等，以免賊人有機可乘。

警方觀塘警區重案組第一隊督察黃凱瑩交代案件。（陳浩然攝）

警方重申，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。