內地婦涉假文件申優才　畢業證書多錯字　Authority變Authosity

內地婦涉嫌以虛假泰國皇太后大學畢業證書，申請優才計劃，被控向入境事務處作虛假陳述(STCC 3163/2025)，她否認指控，案件今(3日)在沙田法院開審。庭上透露，被告申請時上載的畢業證書上錯漏百出，例如將「Authority」串錯成「Authosity」，另把「Council」錯串成「Counril」。



女被告蔣林霖，45歲，被控1項串謀詐騙，及1項向入境事務主任作出虛假陳述，指她於2025年，與他人串謀詐騙入境事務處處長及其人員，虛稱她曾獲泰國皇太后大學頒授工商管理碩士學位，令她在原本不批准的情況下，令她與配偶及女兒能以優秀人才計劃進入香港；她又涉在及同年8月11日，向入境事務主任虛稱她在2019年至2021年 ，在內地以遙距形式完成該碩士課程。

女被告蔣林霖在沙田法院受審。(黃浩謙攝)

畢業證書及成績單均有錯漏

入境事務主任李迪信供稱，去年4月30日審批被告的申請時，發現畢業證書上的英文串錯字，當中把「Authority」串錯成「Authosity」，「Council」錯串成「Counril」；成績單中首學期成績「GPS」應與「GPA」成績相等，但兩者分收卻分別為「3.0」及「3.2」，於是將個案轉交非常規個案小組處理。

提交申請欠學歷認證文件

高級入境事務主任陳娜供稱，去年6月接手案件後，發現申請提交的畢業證書及成績單，但沒有提交第三方學歷認證文件，因此不符合計劃基本資格要求，3日後拒絕其申請，亦因文件上的錯漏，懷疑被告使用虛假文件，故把個案轉交調查行動組。

被告曾稱以遙距方式修讀碩士

被告去年8月11日在高鐵西九龍管制站入境時，向入境人員稱，她來自杭州，開設開關電源公司，當日與丈夫來港遊玩，之後會返回杭州。她又稱2019年起以遙距方式修讀泰國皇太后大學工商管理碩士學位，2年後畢業，但無到訪泰國校園。被告亦透露曾付13萬元人民幣給廣州一間中介，呈交優才計劃申請。